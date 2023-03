Os Giants jogarão esta noite contra os Pistons?

Giannis Antetokounmpo foi uma escolha de rascunho do Bucks de 18 anos Giannis Antetokounmpo foi a escolha do Bucks na primeira rodada em 2013. O novato de 18 anos é duas vezes MVP e uma potência na NBA dez anos depois. Ebony Cox, Milwaukee Journal Sentinel

Detroit – O Milwaukee Bucks vem de uma rara derrota em Denver e enfrenta o Detroit Pistons na noite de segunda-feira na Little Caesars Arena, mas eles estarão sem Giannis Antetokounmpo e Gro Holiday.

O recesso da tarde de segunda-feira foi descartado por motivos pessoais.

Antetokounmpo apresentou um relatório de lesão com uma dor no joelho direito no domingo, após os jogos consecutivos em Utah e Denver. Depois que ele foi inicialmente considerado provável para jogar contra o Pistons, ele foi excluído do jogo no final da tarde. Esta é a primeira vez que Antetokounmpo relata dor no joelho direito desde 6 de março.

O Bucks entrou na noite com o melhor recorde da liga em 53-21, dois jogos antes do Boston Celtics para a cabeça-de-chave na Conferência Leste. Os Pistons são 16-58 piores na liga.

Goran Dragic (dolorido no joelho esquerdo) é uma possibilidade e pode fazer sua estreia em campo. O Bucks contratou o armador veterano no início de março.

Qual é o recorde dos Bucks sem Giannis?

Antetokounmpo perderá seu 16º jogo na temporada, o primeiro desde 11 de março. Os Bucks estão 9-6 quando não estão jogando.

relatório de prejuízo do dólar

relatório de prejuízo do dólar

Quem será o próximo jogador de Pax?

A última viagem da temporada regular termina na noite de quarta-feira no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, quando o Bucks enfrenta o Pacers. O Indiana venceu o último jogo, com uma vantagem de 123 a 119 sobre o Bucks no Fiserve Forum. O Bucks venceu os jogos anteriores por 132-119 e 141-131, e o Bucks deu o dinheiro certo para derrubá-los e atirar pelo lado de fora. O ex-Buck Jordan Nora teve uma média de 14,4 pontos por jogo nos últimos 10, incluindo 12 na vitória do Pacers sobre seu ex-time.