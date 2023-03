Impulsiona a Carolina do Sul a vencer seu quarto jogo consecutivo nas finais. Virginia Tech faz isso primeiro.

GREENVILLE, Carolina do Sul – O texto se tornou rotina para a Carolina do Sul no torneio de basquete feminino da NCAA deste ano. No primeiro tempo, a atual campeã Carolina do Sul costuma parecer surpreendentemente vulnerável, talvez à beira de sua primeira derrota na temporada, e prestes a ficar do lado errado de uma grande reviravolta em março que os encheu.

Mas no segundo tempo, os Gamecocks dizimaram os times, e todos se lembraram porque são cabeça-de-chave e provavelmente favoritos para se repetir como campeões.

Os Gamecocks seguiram esse caminho novamente na noite de segunda-feira diante de uma multidão selvagem ao derrotar o segundo cabeça-de-chave Maryland por 86-75, avançando para sua quarta Final Four consecutiva. Aaliyah Boston liderou os Gamecocks com 22 pontos, 10 rebotes e 5 assistências, registrando seu nono duplo-duplo no Torneio da NCAA.

Na sexta-feira, em Dallas, a Carolina do Sul enfrentará o estado de Iowa, número 2 do ranking, liderado por Caitlin Clark em gols e assistências. Na outra semifinal, o estado de Louisiana enfrentará Virginia Tech, que derrotou o estado de Ohio na noite de segunda-feira por sua primeira vaga na Final Four na história do programa.