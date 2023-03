Caitlin Clark permite que Iowa chegue à Final Four, enquanto LSU supera seu tiro frio

A defesa do Miami estava jogando no auge. Os furacões forçaram a atacante do estado de Louisiana, Angel Reis, a perder todos os seus arremessos no primeiro tempo nas quartas de final do Torneio Feminino da NCAA no domingo. Mas no primeiro tempo, em um jogo que as estatísticas dizem que o Miami deveria ter dominado, o LSU subiu 6 pontos.

Essa tendência continuou no segundo semestre. Embora LSU tenha exibido um dos piores jogos de tiro de sua temporada, a defesa do Tigers sufocou Miami ainda mais, e LSU venceu por 54-42, avançando para a Final Four pela primeira vez desde 2008.