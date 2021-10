Os futuros da Dow caíram ligeiramente depois que as ações médias das grandes empresas registraram sua terceira semana consecutiva de ganhos

Os contratos futuros caíram nas negociações da madrugada de domingo, depois que o Dow Jones Industrial Average postou sua terceira semana positiva consecutiva em uma alta recorde.

Os futuros da Dow caíram 50 pontos. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram 0,1%.

Wall Street está saindo de uma semana lucrativa devido a fortes lucros corporativos. O Índice Dow Jones Premium subiu mais de 1% na semana passada e fechou a sexta-feira em uma alta recorde. O S&P 500 subiu 1,7% na semana passada, também marcando sua terceira semana positiva consecutiva e atingindo um máximo histórico na sexta-feira.

de 117 As empresas do S&P 500 que reportaram lucro até agora, 84%, registraram números que superaram as expectativas, de acordo com o Refinitiv. As empresas S&P 500 devem registrar um lucro de cerca de 35% no terceiro trimestre.

“O aumento da maré de lucros levanta todos os barcos e alimenta incêndios no mercado em alta”, disse Anu Gajar, estrategista de investimento global da Commonwealth Financial Network. “A temporada de ganhos do terceiro trimestre teve um início forte, apesar das preocupações com gargalos de oferta e escassez de mão de obra.”

Algumas das maiores empresas de tecnologia devem anunciar lucros esta semana, incluindo Facebook, Alphabet, Microsoft, Amazon e Apple. Um terço das empresas da Dow também devem divulgar resultados trimestrais nesta semana, incluindo Caterpillar, Coca-Cola, Boeing e McDonald’s.

Todas as principais médias registraram ganhos sólidos no mês de outubro. Tanto o Dow como o S&P 500 subiram mais de 5%, enquanto o Nasdaq Composite subiu 4,4% no acumulado do mês.

A recuperação de outubro no mercado mais amplo é liderada pelo setor de energia, que está com alta de 11% neste mês. Os setores industrial, imobiliário, de materiais e financeiro subiram pelo menos 7% no mesmo período.

“Transporte, valorização do consumidor e tecnologia de grande capital impulsionaram o mercado para cima nas últimas duas semanas, sugerindo que as preocupações com o crescimento sobre as restrições da cadeia de suprimentos estão começando a desaparecer”, disse Lindsey Bell, analista sênior de investimentos da Ally Invest.