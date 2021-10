A bolha imobiliária na China acaba de estourar – isso pode significar problemas para o mercado de ações

Os preços das casas novas na China caíram 0,8% em setembro.

Foi o primeiro declínio imobiliário do país em seis anos, causado em grande parte pela falência de Evergrande. Enquanto isso, as vendas residenciais caíram 17%.

Dado o enorme papel da China no comércio global, seus problemas podem facilmente se espalhar para a economia dos Estados Unidos e levar a algo pior do que a inflação: a estagflação.

A estagflação se refere a uma economia com altas taxas de inflação, mas sem o forte crescimento econômico que normalmente a acompanha.

É a tempestade perfeita de dados econômicos ruins.

“Éramos uma espécie de falha única na cadeia de abastecimento, longe da estagflação”, diz o economista e especialista em Ásia Stephen Roach, referindo-se às muitas questões econômicas na China.

Mas aqui estão algumas boas notícias: mesmo em estagflação, poucos setores ainda podem ganhar dinheiro.

Vamos dar uma olhada rápida em três deles. Esses portos seguros podem ser uma maneira inteligente de proteger seu portfólio.

Serviços

As concessionárias tendem a ser capazes de resistir a qualquer tipo de choque econômico.

E, quer seja alta ou baixa, as pessoas ainda precisarão aquecer suas casas no inverno e acender as luzes à noite.

As empresas também têm grandes barreiras de entrada.

É muito caro construir a infraestrutura necessária para distribuir gás, água ou eletricidade. Além disso, o setor é altamente regulamentado pelo governo.

Como resultado, as empresas de serviços públicos normalmente operam como monopólios ou oligopólios em suas respectivas áreas de operação.

Devido à natureza recorrente do negócio, o segmento é conhecido por fornecer dividendos confiáveis ​​aos acionistas.

A melhor parte? Empresas de serviços públicos como a Consolidated Edison, American Water Works e NextEra Energy estão aumentando seus lucros ano após ano.

E hoje em dia, você pode usar cortar centavos Para acessar esses cheques de renda trimestrais.

Técnica

A tecnologia é um setor volátil, mas também está no topo da lista quando se trata de crescimento – algo de que sua carteira precisa ao tentar combater a estagflação.

Mesmo as grandes empresas de tecnologia que já estão estabelecidas estão crescendo mais rápido do que a maioria dos outros setores.

Por exemplo, a Apple reportou ganhos de $ 81,4 bilhões no trimestre de junho, o que representa um aumento de 36% ano a ano. A Microsoft obteve US $ 46,2 bilhões em lucros na sequência de altas, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita da Amazon aumentou 27% ano a ano no segundo trimestre, para US $ 113,1 bilhões.

É claro que esses jogos de tecnologia massivos e de rápido crescimento estão em alta demanda há anos.

A Amazon, por exemplo, é negociada por mais de US $ 3.300 a unidade.

Comida

Finalmente, temos a indústria de alimentos, que inclui mercearias, empresas de distribuição de alimentos e produtores de alimentos.

Não importa onde estejamos no ciclo econômico, as pessoas ainda precisam comer.

Caso em questão: embora a pandemia COVID-19 tenha apresentado sérios desafios para muitas empresas, a gigante dos supermercados Kroger continuou a prosperar.

As ações da Kroger recuperaram mais de 20% nos últimos 12 meses.

Depois, há a Pepsico, dona de 23 marcas que geram cada uma mais de US $ 1 bilhão em vendas anuais estimadas no varejo. Claro, a inflação pode elevar os custos, mas a administração planeja “bons e fortes aumentos de preços” para conter essas pressões.

Na indústria de alimentos, os altos custos costumam ser arcados pelos consumidores.

Crie uma carteira mais inteligente

Investir neste mundo em rápida mudança pode parecer assustador.

Nem todo mundo está disposto a colocar suas economias de uma vida inteira no mercado de ações em alta.

As boas notícias? Você não precisa passar por tudo com o investimento. Na verdade, você nem mesmo precisa usar suas economias.

As boas notícias? Você não precisa passar por tudo com o investimento. Na verdade, você nem mesmo precisa usar suas economias.

Lembre-se: mesmo que você gere $ 2,50 em troca de excedente por dia, isso só soma $ 900 por ano em suas compras regulares – e isso antes dos centavos extras Ganhe dinheiro no mercado.

Este artigo fornece apenas informações e não deve ser interpretado como um conselho. É fornecido sem garantia de qualquer tipo.