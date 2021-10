Os preços do petróleo ampliaram os ganhos para máximos de vários anos devido à escassez de oferta

Tanques de armazenamento de petróleo bruto de cima no Cushing Oil Center, em Cushing, Oklahoma, EUA, 24 de março de 2016. REUTERS / Nick Oxford

O petróleo West Texas Intermediate atinge seu nível mais alto desde outubro de 2014, o petróleo Brent atinge a maior alta em 3 anos

Especuladores levantam posições longas líquidas em petróleo bruto dos EUA – CFTC

O número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos caiu pela primeira semana em 7 de Baker Hughes

TÓQUIO (Reuters) – Os preços do petróleo saltaram na segunda-feira, estendendo os ganhos antes do final da semana, para máximos de vários anos, uma vez que a oferta global permaneceu apertada em meio à forte demanda de combustível nos Estados Unidos e em outros lugares, enquanto as economias se recuperavam da pandemia do coronavírus. Depressão causada.

Os contratos futuros do petróleo US West Texas Intermediate subiram 62 centavos, ou 0,7 por cento, para US $ 84,38 o barril a 0646 GMT, após alta de 1,5 por cento na sexta-feira. Eles atingiram seu nível mais alto desde outubro de 2014 – $ 84,76 – no início da sessão.

Os futuros do petróleo Brent subiram 56 centavos, ou 0,7%, para $ 86,09 o barril, após o ganho de 1,1% da última sexta-feira. O contrato atingiu anteriormente seu nível mais alto desde outubro de 2018 em $ 86,43.

“Com a forte demanda de combustível nos EUA em meio à oferta restrita, o tom do mercado de petróleo permaneceu bastante forte, o que levou alguns especuladores a recuar das posições vendidas”, disse Tetsu Emori, CEO da Emori Fund Management Inc.

Depois de mais de um ano de menor demanda de combustível, o consumo de gasolina e destilados está de volta à média de cinco anos nos Estados Unidos, o maior consumidor mundial de combustível. Consulte Mais informação

Enquanto isso, as empresas de energia dos EUA interromperam na semana passada a perfuração de petróleo e gás natural pela primeira vez em sete semanas, mesmo com o aumento dos preços do petróleo, informou a empresa de serviços de energia Baker Hughes Co.. (BKR.N) Em seu relatório de perto na sexta-feira. Consulte Mais informação

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA disse na sexta-feira que os gestores de dinheiro aumentaram seus contratos de opções e futuros de petróleo líquido dos EUA na semana encerrada em 19 de outubro, reforçando o forte sentimento do mercado.

Os preços do petróleo também foram impulsionados por preocupações com a escassez de carvão e gás na China, Índia e Europa, levando a uma mudança para diesel e óleo combustível para geração de energia.

Mas analistas alertam que pode haver algumas correções nas próximas semanas, uma vez que o forte aumento nos preços do petróleo bruto levou a um crescente senso de cautela.

“Os ganhos do WTI até agora neste ano estão nos níveis de 2007 e 2009, quando também vimos uma forte alta, sugerindo que é um pouco exagerado”, disse Emory.

Os contratos futuros de WTI estão atualmente em defasagem acentuada, o que significa que os futuros estão sendo negociados a um preço inferior ao do contrato atual. Os meses subsequentes normalmente são negociados a um preço mais alto, o que reflete os custos de armazenamento do óleo.

“O sentimento positivo continua a apoiar os preços do petróleo, uma vez que a oferta global permanece apertada, mas os ganhos imediatos no contrato WTI futuro mais próximo podem ser limitados devido ao declínio acentuado”, disse Toshitaka Tazawa, analista da Fujitomi Securities Ltd.

(Reportagem de Yuka Obayashi) Edição de Kenneth Maxwell e Michael Berry

