Os críticos dizem que o acordo de $ 500 milhões de Biden com a Arábia Saudita conflita com a política de armas ‘ofensiva’ política externa dos EUA

Um novo contrato militar para a administração Biden no valor de $ 500 milhões com Reino da Arábia Saudita Vai contra o espírito da política pública da Casa Branca bloquear todas as vendas “ofensivas” de armas ao reino para uso contra os houthis no Iêmen, alegam os críticos do acordo.

O contrato militar permitirá que a Arábia Saudita mantenha sua frota de helicópteros de ataque, apesar de seu uso anterior em operações. A quem.

A decisão do governo de acabar com as chamadas armas “ofensivas” da Arábia Saudita foi um dos primeiros objetivos de política externa de Joe Biden e refletiu o que o presidente dos EUA chamou de seu compromisso de “acabar com todo o apoio” a uma guerra que criou “uma política humanitária e uma desastre estratégico. “

O Reino da Arábia Saudita obteve permissão do Ministério das Relações Exteriores para celebrar um contrato para apoiar a frota do Comando de Aviação das Forças Terrestres Reais Sauditas de helicópteros Apache e Black Hawk e uma futura frota de helicópteros Chinook. Inclui treinamento e manutenção de 350 contratados dos EUA nos próximos dois anos, bem como dois funcionários do governo dos EUA. O negócio foi anunciado pela primeira vez em setembro.

Na minha opinião, isso é uma contradição direta com a política da administração. “Este equipamento pode ser usado em operações ofensivas, então acho isso particularmente perturbador”, disse Seth Bender, diretor de defesa do Projeto para Democracia no Oriente Médio.

A decisão de aprovar o contrato de manutenção militar ocorre no momento em que o governo Biden parece estar suavizando sua abordagem do reino, com várias reuniões de alto nível entre altos funcionários do governo e seus homólogos sauditas.

Especialistas que estudam o conflito no Iêmen e o uso de armas pela Arábia Saudita e seus aliados dizem acreditar que os helicópteros de ataque Apache foram posicionados principalmente ao longo da fronteira entre a Arábia Saudita e o Iêmen. Eles também dizem que é difícil identificar violações específicas do direito internacional humanitário que ocorreram como resultado do uso do Apache pelos sauditas, em parte porque esses dados detalhados são escassos e difíceis de verificar.

O órgão de investigação interna da coalizão liderada pelos sauditas, conhecido como Joint Incident Assessment Team (JAT), isenta os governos membros da responsabilidade legal na grande maioria dos incidentes. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito são os únicos países aliados das frotas Apache.

A violação mais mortal do direito internacional humanitário, que envolveu o uso documentado de um Apache, ocorreu em março de 2017, quando 42 refugiados somalis fugiram do Iêmen para Port Sudan e um civil iemenita. Eles foram mortos depois que seu barco foi atingido por um míssil de um navio de guerra da coalizão, em seguida, atirando de um helicóptero Apache.

Um relatório de setembro de 2017 no AirForces Monthly afirmou que cinco helicópteros Apache operados pelos sauditas foram perdidos no Iêmen, sugerindo fortemente que eles foram usados ​​em operações ofensivas.

É difícil ver como um acordo de manutenção de helicópteros militares não apoiará as operações militares sauditas no Iêmen, disse Tony Wilson, fundador e diretor do projeto Security Force Monitor do Instituto de Direitos Humanos da Columbia Law School.

Um soldado saudita está perto de um avião de carga da Força Aérea em um aeroporto na província de Ma’rib, no centro do Iêmen. Foto: Abdullah Al-Qadri / AFP / Getty Images

Michael Knights, um membro do Instituto de Política do Oriente Médio de Washington, disse acreditar que os apaches foram usados ​​no que ele descreveu como “missões de defesa” ao longo da fronteira com o Iêmen, então vender o contrato de manutenção não entraria em conflito com o Acordo Branco. Posição inicial geral. Ele disse que a medida provavelmente reflete o reconhecimento do governo Biden de que a derrota dos Houthis pela Arábia Saudita, que receberam apoio do Irã, enviaria uma “mensagem negativa”.

Questionado sobre se o governo havia analisado o uso do Apache pelos sauditas antes de concordar com o contrato, um porta-voz do Departamento de Estado disse que “revisou de perto todas as alegações de abusos dos direitos humanos ou violações do direito internacional humanitário”, incluindo aqueles ligados aos sauditas coalizão liderada.

O departamento disse ter concluído que a “grande maioria” dos incidentes foi causada por munições ar-solo de aeronaves de asa fixa, levando o governo a suspender dois carregamentos de munições ar-solo anteriormente suspensos.

O porta-voz do Departamento de Estado disse que Biden disse desde os primeiros dias de sua presidência que os Estados Unidos trabalharão com a Arábia Saudita “para ajudar a reforçar suas defesas, conforme necessário devido ao número crescente de ataques Houthi em solo saudita”.

Essa proposta de continuação dos serviços de suporte de manutenção ajuda a Arábia Saudita a manter sua capacidade de autodefesa para enfrentar as ameaças atuais e futuras. O porta-voz disse que essas políticas estão entrelaçadas com a diretiva do presidente Biden de revitalizar a diplomacia dos EUA para apoiar o processo liderado pela ONU para chegar a um acordo político e terminar a guerra no Iêmen.

Mas outros especialistas disseram que o contrato de US $ 500 milhões representou uma clara reviravolta por parte da Casa Branca e foi um sinal de que Biden abandonou em grande parte sua promessa de campanha. Transformando o regime do príncipe Mohammed em um pária..

Muitos especialistas dirão que não há diferença entre armas defensivas e armas ofensivas. “Portanto, acho que fazer essa distinção desde o início foi uma tentativa proposital de criar espaço para buscar a cooperação militar”, disse Yasmine Farouk, acadêmico do Carnegie Endowment for International Peace.

“Quando ele veio pela primeira vez à Casa Branca, eles mantiveram sua história sobre a revisão das vendas de armas, até que esta venda acontecesse”, acrescentou Farouk.

Seth Bender disse que, embora os Estados Unidos estejam envolvidos nas negociações, seus esforços até agora não tiveram sucesso. “Eles não podiam mudar a dinâmica no terreno ou os cálculos dos principais jogadores.”

Os especialistas também estão cada vez mais preocupados com a falta de responsabilização pelas violações dos direitos humanos depois do Bahrein, da Rússia e de outros membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Vote para encerrar as investigações da comissão sobre crimes de guerra No Iêmen.

Os investigadores disseram anteriormente que possíveis crimes de guerra foram cometidos por todas as partes no conflito.

Alguém ligado ao assunto disse que ficou claro, cerca de uma semana antes da votação, que a decisão de estender os trabalhos do chamado Grupo de Eminentes Especialistas (GEE), como são conhecidos os investigadores, estava estagnada.

O Bahrein, disse a pessoa, liderou a pressão contra a renovação, e a decisão do Japão de se abster foi, em última análise, “o que realmente o matou”, disse a pessoa.

“O que isso fez foi enviar uma mensagem de que novamente no contexto do Iêmen, Arábia Saudita e os estados do Golfo estão imunes e protegidos em termos de responsabilidade coletiva pelo que aconteceu nos últimos sete anos”, disse a fonte.

Nosso trabalho era lembrar às partes beligerantes que você não pode fazer essas coisas sem consequências. Agora essa voz se foi. “

Um porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos estão profundamente desapontados com o fato de o Conselho de Direitos Humanos não ter renovado o mandato do Grupo de Especialistas Eminentes sobre o Iêmen.