As maiores economias do mundo sofrerão terríveis consequências humanas e econômicas das mudanças climáticas, especialmente se nenhuma ação for tomada para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, de acordo com o Novo estudo Do Centro Euro-Mediterrâneo para as Mudanças Climáticas (CMCC), um think tank italiano.

“De secas, ondas de calor e aumento do nível do mar, à redução no fornecimento de alimentos e ameaças ao turismo – essas descobertas mostram o quão perigosas as mudanças climáticas serão para as maiores economias do mundo, a menos que ajamos agora”, disse Donatella Spano, um membro sênior do Conselho Estratégico de Coordenação e Cooperação Antiterrorismo. “. e um cientista da Universidade de Sassari, em um comunicado que acompanha a divulgação do relatório.

O relatório analisou o G20, um grupo de 19 países e a União Européia que inclui Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Brasil, México, Japão, China e Rússia, entre outros.

Ele descobriu que os efeitos da mudança climática, como calor extremo e aumento do nível do mar, já estão causando morte e destruição nas principais economias do mundo e que, se a mudança climática continuar inabalável, também levará a novas epidemias em climas mais quentes. Com emissões moderadas a altas, conforme as temperaturas aumentam no norte dos Estados Unidos, o vírus Zika – anteriormente transmitido localmente no país apenas na Flórida e no Texas – poderia ameaçar 83% da população em 2050. Mais de 92% da população dos EUA Você pode estar em risco de contrair dengue.

Se as emissões continuarem altas, o calor extremo na Europa a cada ano até o final deste século causará 90.000 casos, contra 2.700 atualmente.

Tudo isso também tem implicações econômicas. Em um futuro com altas emissões, países como a França e a Indonésia podem perder um quinto ou mais de sua pesca devido ao aumento da temperatura do oceano, e o aumento dos mares pode destruir a infraestrutura costeira, resultando em perdas esperadas de € 404 bilhões ($ 468 bilhões)) para o Japão e 815 milhões de euros (US $ 945 bilhões) para a África do Sul até 2050.

No geral, o relatório estimou que os países do G20 perderiam 4% de sua produção econômica total até 2050 e 8% até 2100 se as emissões não diminuíssem rapidamente.

O Painel sobre Mudanças Climáticas, que trabalha com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, divulgou o relatório antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Glasgow, Escócia, na próxima semana. Os países do G20 são responsáveis ​​por cerca de 80% das emissões mundiais de gases de efeito estufa que causam o aquecimento global.

Os países do G20 são signatários do Acordo de Paris, que foi concluído em 2015 e tem como meta manter a temperatura abaixo de dois graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Mas os compromissos nacionais individuais para reduzir as emissões até agora colocaram o mundo em uma trajetória de aquecimento de pelo menos 2,7 ° C. A esperança é que as nações do G-20, como China e Brasil, que se desviaram das fortes promessas de cortar emissões da última vez, aumentem sua ambição antes de Glasgow até agora. não cumprido. de acordo com O último relatório das Nações UnidasO planeta ainda está caminhando para uma mudança climática catastrófica sem novas promessas ousadas.

“Como cientistas, sabemos que apenas ações rápidas para lidar com as emissões e se adaptar às mudanças climáticas limitarão os graves impactos das mudanças climáticas”, disse Spano em seu comunicado. “Na próxima cúpula, pedimos aos governos do G20 que ouçam a ciência e coloquem o mundo no caminho para um futuro melhor, mais justo e estável.”

