China desce com estratégia COVID-Zero | Notícias sobre epidemia do vírus Corona

Um enorme complexo de edifícios cobrindo o equivalente a 46 campos de futebol foi recentemente construído nos arredores de Guangzhou, a movimentada capital do sul da China.

O amplo complexo de três andares contém cerca de 5.000 quartos e é o primeiro que se espera que seja uma série de centros de quarentena construídos pelo governo chinês para abrigar pessoas que vêm do exterior à medida que avança com sua abordagem de tolerância zero ao COVID.

O complexo está equipado com infraestrutura para “tecnologia de comunicação 5G e inteligência artificial”, e cada sala, que só pode hospedar uma pessoa por vez, possui câmeras em sua porta e um sistema de entrega de robô “para reduzir o contato humano e o risco de cruzamento -infecção ”, de acordo com a introdução do centro Governo de Guangzhou.

A equipe de construção levou menos de três meses para terminar o projeto – em um eco dos hospitais temporários Huoshenshan e Leishenshan construídos em tempo recorde no centro de Wuhan quando o COVID-19 se espalhou no início de 2020.

Mas, embora esses hospitais tenham sido recebidos com alívio, o surgimento do centro de quarentena quase dois anos após o choque de Wuhan causa algumas dúvidas sobre por que a China não está relaxando sua estratégia de vírus agora que a vasta maioria de seu 1 bilhão de pessoas foi vacinada.

Eles estão construindo mais instalações, mas não há indicação de que as autoridades planejem diminuir as restrições que efetivamente encerraram as viagens internacionais de pessoas na China.

“Por um lado, há especialistas como Zhong Nanshan e Gao Fu sugerindo que quando a taxa de vacinação da China atingir mais de 85 por cento, é hora de se abrir”, disse Yanzhong Huang, membro do Conselho em Washington, D.C. Relações externas, referindo-se a dois proeminentes especialistas em saúde pública na China. “Mas, por outro lado, todas as medidas em vigor parecem indicar que Pequim continuará com sua estratégia de tolerância zero.”

Após uma campanha de vacinação inicialmente lenta, a China vacinou cerca de 75 por cento de sua população total com vacinas COVID-19 fabricadas localmente (não aprovou o uso de nenhuma vacina de fabricação estrangeira).

O fechamento de fronteiras, regras rígidas de viagem e quarentenas deixaram os aeroportos quase vazios e milhares de cidadãos chineses impossibilitados de voltar para casa. [File: Alex Plavevski/EPA]

Mas continua totalmente empenhada em combater o vírus localmente, incluindo medidas de fronteira rígidas e quarentenas obrigatórias para aqueles que vêm do exterior.

“Eu moro em Auckland e quando soube que a Nova Zelândia estava se abrindo, pensei que o mesmo dia para a China chegaria em breve”, disse Yang Guang, um cidadão chinês que estuda em Auckland, referindo-se ao discurso da primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern. . Anúncio para pôr fim à estratégia semelhante de não proliferação do país, após não conter o surto do vírus Delta causado por uma variante.

“Já se passaram quase dois anos desde a última vez que vi meu pai, mas a passagem aérea cara e o longo tempo de quarentena estão tornando difícil para mim voltar para casa”, Yang lamentou seus esforços fracassados ​​para tentar voltar à China.

Yang compartilha os sentimentos de muitas pessoas que ficaram fora do país por meses, incluindo cidadãos chineses e estrangeiros que já possuíam vistos válidos para entrar na China.

teste de regras de viagem

Viajar para a China já é árduo como resultado de condições pandêmicas, incluindo longos dias de quarentena, testes COVID-19 rigorosos – incluindo dois PCR separados e testes de anticorpos que devem ser feitos em laboratórios diferentes – e procedimentos problemáticos, como envio de formulários, apresentação O teste, e algumas declarações às embaixadas chinesas relevantes para obter um código verde, que é válido por apenas 48 horas para embarcar.

Mas, embora a vacinação completa tenha permitido alguns privilégios de quarentena em países como Austrália e Malásia e possa ser evitada em muitos países europeus, na China ela não tem efeito. As regras de quarentena se aplicam a todos igualmente.

Os voos também estão se tornando cada vez mais caros.

No ano passado, o governo proibiu as pessoas de transitar em um terceiro país para retornar à China se houvesse um vôo direto de seu local de origem. Combinado com a notória política de organização de voos que permite a uma companhia aérea operar apenas um voo por semana de qualquer país específico com o objetivo de controlar o número de chegadas internacionais, essas mudanças aumentaram o custo das viagens aéreas.

“As passagens aéreas custam cerca de US $ 150 para viajar de Bangcoc a Chengdu”, disse à Al Jazeera um cidadão chinês que está preso em Bangcoc há mais de dois anos na cidade do sudoeste. “Agora, eu me consideraria com sorte se pudesse encontrar uma passagem por menos de US $ 3.000.”

Antes do COVID-19, muitos chineses eram viajantes ávidos no exterior. Agora, com controles rígidos de fronteira e quarentena prolongada, eles estão de férias em casa [File: Roman Pilipey/EPA]

Diferentes destinos na China também implementam diferentes medidas de quarentena: a quarentena mais curta é de 21 dias; em cidades como Xangai, as chegadas são colocadas em 14 dias de quarentena central, seguidos de sete dias de isolamento domiciliar. Cidades como Pequim exigem mais sete dias de “vigilância sanitária”, além de uma quarentena de 21 dias.

Além disso, em países como Emirados Árabes Unidos e Iraque, as embaixadas chinesas, responsáveis ​​pela distribuição do código verde, instruíram os viajantes a se auto-quarentenar por 14 dias antes da partida. Isso significa que alguns viajantes podem acabar passando quase um mês e meio em alguma forma de quarentena.

Além de restringir as chegadas internacionais, o governo também está determinado a impedir que seus cidadãos viajem para o exterior. A autoridade de imigração emitiu uma diretiva “não viaje a menos que seja absolutamente necessário e urgente” no início deste ano, com diferentes interpretações de “necessidade e urgência” em diferentes pontos de controle de fronteira.

Com diretrizes, o governo deixou de emitir passaportes para pessoas sem “motivos urgentes e necessários” para deixar o país; Aqueles que tentam sair do país “sem motivos urgentes e necessários” também são impedidos de sair.

A redução da estratégia de Pequim causou o caos inevitável para muitos – não apenas para os cidadãos chineses, mas para membros da comunidade empresarial internacional que podem viver na China ou fazer negócios lá.

Um regime punitivo semelhante na semi-autônoma cidade chinesa de Hong Kong alertou que poderia prejudicar o status do território como centro financeiro global. O governo não foi detido ali. Ele insiste que seu foco é ser capaz de reabrir suas fronteiras com o continente e na quarta-feira eliminou quase todas as exceções por recomendação de Pequim, de acordo com o South China Morning Post.

“Não se esqueça de como as coisas eram terríveis.”

A resposta rigorosa para conter o vírus desde que o surto inicial de Wuhan foi domado em abril de 2020 produziu resultados impressionantes. Apesar dos surtos esporádicos nos últimos meses, a vida das pessoas na China voltou ao normal.

Mesmo com a variante delta, que é mais transmissível, a China ainda conseguiu estancar o surto.

Aqueles que vivem na China e não precisam ir a nenhum outro lugar continuam a apoiar fortemente a política de erradicação do coronavírus, e poucos estão dispostos a abrir mão dos ganhos dos últimos 18 meses por fronteiras mais abertas.

“Espero que as pessoas não esqueçam como as coisas estão terríveis em Wuhan, nosso país conseguiu colocar essa situação sob controle e espero que possamos continuar assim pelo maior tempo possível”, disse Lu Xuan, de 35 anos residente de Guangzhou. “Se você pedir a qualquer chinês normal agora para escolher entre ‘morar com COVID’ e ‘não poder viajar internacionalmente, mas sem COVID’, posso garantir que escolherá o último.”

Com forte apoio doméstico e comércio internacional relativamente ininterrupto, a China não tem pressa em abrir suas fronteiras, segundo analistas. Eles também se beneficiam de ter um mercado local, o que significa que podem ser amplamente autossuficientes.

Uma fonte de trabalho em um dos ministérios do governo disse à Al Jazeera sob condição de anonimato: “Podemos ver no início a flexibilização das medidas de quarentena até 2022, e não é impossível empurrar esse dia para 2023”. Ela não tinha permissão para falar com a mídia.

“E a China não vai se abrir de uma vez para todos os países – será um processo gradual em que abriremos as fronteiras primeiro para lugares de baixo risco, como o governo vê, como Hong Kong, e depois gradualmente para outros países, ” ela adicionou.

No entanto, se todos os outros países se moverem para facilitar sua abordagem ao COVID-19 e permitir mais viagens internacionais, enquanto a China mantém sua abordagem agressivamente livre de riscos, isso parecerá estranho, diz Yanzhong Huang do CFR.

Ele disse que uma estratégia que já foi uma demonstração da superioridade do modelo chinês “só mostrará sua inferioridade em relação à alternativa mais realista”.