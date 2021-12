Omicron destrói a festa de Réveillon, mas a África do Sul oferece esperança

Fogos de artifício cancelados em Londres, Paris, Kuala Lumpur

África do Sul suspende o toque de recolher e anuncia a passagem da onda de Omicron

‘Vai ser ótimo’ na Praia da Cidade do Cabo

Infecção bate recordes em todo o mundo

SYDNEY / CAPE TOWN, 31 de dezembro (Reuters) – Vinte e uma pessoas estavam mergulhando com snorkel durante as cerimônias de despedida, a maioria das quais diminuída pela pandemia. Mas as boas notícias da África do Sul – o primeiro país a anunciar que ultrapassou a onda da Omicron – trouxe uma nova esperança para um Feliz Ano Novo.

Com o Ano Novo indo de leste para oeste, com a Nova Zelândia já entrando em 2022 sem fogos de artifício oficiais de Auckland, a Austrália prometia abrir a celebração mundial em estilo vintage, com os habituais fogos de artifício brilhantes refletidos no porto abaixo da Ópera de Sydney.

Fogos de artifício sobre o Arco do Triunfo em Paris, Big Ben em Londres e Torres Petronas em Kuala Lumpur também foram cancelados. O Baile de Ouro estava para cair na Times Square de Nova York, mas a multidão que comemorava a contagem regressiva para a saída do ano teria um quarto do tamanho normal, disfarçada, socialmente distanciada com papéis polínicos nas mãos.

A África do Sul, que primeiro deu o alarme sobre uma nova alternativa ao coronavírus de rápida disseminação, deu ao mundo uma das últimas grandes surpresas do ano, declarando que a onda de Omicron havia atingido o pico sem um aumento massivo de mortes. Ele suspendeu o toque de recolher noturno, permitindo inesperadamente que as festividades ocorressem em 2022.

Ele está emocionado ao descobrir que está preparando o local para uma festa inesperada, disse Michael Mashed, gerente do White Sands Hard Rock Café em Camps Bay Beach, na Cidade do Cabo.

“Estou feliz por você não ter que voltar para o hotel. Dê um passeio na bela praia aqui e vamos ver se ele vem para uma festa!” O turista Jochem Verbont, que disse que sua esperança para 2022 é “o fim da Corona”.

A chegada repentina da Omicron trouxe um número recorde de problemas a países ao redor do mundo e o retorno de restrições em muitos países para evitar que os sistemas de saúde fiquem sobrecarregados. Mesmo em lugares onde as reuniões são permitidas, muitas pessoas optaram por ficar em casa.

No Le Querida, um restaurante que serve polvo grelhado e pimentão recheado no bairro de Pozuelo, em Madri, apenas quatro das vinte mesas foram reservadas para a véspera de Ano Novo. O garçom Juan Lozano disse que o lugar ficava lotado quase todas as noites apenas algumas semanas antes de Omicron encerrar seus negócios.

“Todos nós pensamos … que seríamos capazes de ganhar algum dinheiro e pagar muitas coisas que estavam vencidas”, disse ele. “As perspectivas são muito ruins.”

Mas a presidente regional, Isabel Diaz Ayuso, prometeu que as celebrações da passagem de ano terão capacidade para 60%: “Se Madrid não é livre, não é Madrid”, afirmou.

Os foliões do Ano Novo serão vistos comendo 12 uvas no mesmo ritmo que os sinos tocam no antigo prédio dos correios. Cerca de 1.500 pessoas se manifestaram na noite anterior à quinta-feira em um ensaio sob uma enorme árvore de Natal.

Wendy Garcia, que veio para a corrida com seu marido Javier e seu filho de sete anos, disse para evitar a grande multidão no evento principal.

As infecções por coronavírus globais atingiram um recorde nos últimos sete dias, com pouco mais de um milhão de casos detectados diariamente em todo o mundo entre 24 e 30 de dezembro, quase 100.000 a mais do que o pico anterior registrado na quarta-feira, de acordo com dados da Reuters. .

No entanto, as filas em Sydney estavam se formando pela manhã nos melhores locais para assistir aos fogos de artifício sobre o porto, um marco anual nas transmissões de televisão em todo o mundo como uma das primeiras grandes cidades do mundo a receber cada ano novo.

O primeiro-ministro Scott Morrison pediu aos australianos que aproveitem a noite. Dominic Perrottet, ministro-chefe de New South Wales, que inclui Sydney, disse estar aliviado com o fato de os hospitais estarem lidando com a Omicron: “Nossa posição continua incrivelmente forte”, disse ele a repórteres.

Em outras partes da Ásia, as festividades muitas vezes foram reduzidas ou canceladas. em um Coreia do Sul, as tradicionais cerimônias do sino da meia-noite foram canceladas pelo segundo ano e as autoridades anunciaram uma extensão de duas semanas das regras de distância mais rígidas para lidar com o aumento contínuo de infecções.

As festividades foram proibidas no distrito de entretenimento de Shibuya, em Tóquio, e o primeiro-ministro Fumio Kishida acessou o YouTube para pedir às pessoas que usem máscaras e limitem o número de festas.

China, onde o coronavírus surgiu pela primeira vez no final de 2019, está em alerta máximo, com a cidade de Xian fechada e eventos de ano novo cancelados em outras cidades.

As autoridades da capital da Indonésia, Jacarta, planejaram fechar 11 estradas que costumam atrair grandes multidões no ano novo. A Malásia proibiu grandes encontros em todo o país e cancelou a exibição anual de fogos de artifício nas Petronas Twin Towers.

Segredo da Coreia do Norte prometeu detonar fogos de artifício à meia-noite na Praça Kim Il Sung em sua capital, Pyongyang.

