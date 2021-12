O número de mortes de COVID-19 na Europa Oriental ultrapassou um milhão

(Reuters) – O número de mortes por coronavírus na Europa Oriental passou de um milhão na quinta-feira, de acordo com uma contagem da Reuters, enquanto a espécie Omicron ameaça atingir a região.

Dados da Reuters na quinta-feira mostraram que três dos cinco países que relataram o maior número de mortes diárias na Europa são do leste, incluindo Rússia, Polônia e Ucrânia.

“Estou com medo porque são tantas mortes diárias – enormes, inimagináveis”, disse Bozena Adamowicz, uma aposentada de Varsóvia.

A Europa Oriental representa 39% da população da região e relatou mais da metade de todas as mortes relacionadas ao coronavírus na Europa, de acordo com uma contagem da Reuters.

O número de mortos no Leste Europeu chegou a 1.045.454 na quinta-feira, em comparação com 1.873.253 em toda a Europa.

A região inclui Bielo-Rússia, Bulgária, República Tcheca, Hungria, Moldávia, Polônia, Romênia, Rússia, Eslováquia e Ucrânia.

Relativamente poucos casos de Omicron foram detectados na Europa Oriental, em contraste com a Europa Ocidental, onde casos diários quebraram recordes.

A Polônia relatou 794 mortes relacionadas ao COVID na quarta-feira. Foi um recorde para a quarta onda da epidemia, embora o número possa ter sido exagerado devido aos atrasos na divulgação por causa do Natal.

Dr. Michal Sotkowski, porta-voz do Colégio de Médicos de Família da Polônia, culpou o alto número de mortes na Polônia em um sistema de saúde superaquecido, uma falta de conhecimento e uma relutância relativa em vacinar em comparação com o Ocidente, incluindo entre os mais vulneráveis.

Os profissionais médicos colocam o corpo de uma pessoa que morreu na unidade de terapia intensiva de pacientes com coronavírus (COVID-19) em uma bolsa em um hospital local na cidade de Kalach-on-Don, na região de Volgogrado, Rússia, 14 de novembro, 2021. REUTERS / Kiril Braga

“Infelizmente a Omicron está se aproximando. Vai chegar mais cedo ou mais tarde … E aí o número de mortes pode aumentar significativamente, porque, infelizmente, haverá um efeito de escala”, disse ele, acrescentando que havia notado um aumento interesse em vacinações nas últimas semanas.

Contagem russa

Dados do serviço estatal de estatísticas e cálculos da Reuters mostraram na quinta-feira que a Rússia ultrapassou o Brasil e se tornou o segundo maior número de mortos no mundo devido à pandemia COVID-19, depois dos Estados Unidos.

O serviço de estatísticas Rosstat disse que 87.527 pessoas morreram de causas relacionadas ao coronavírus em novembro, tornando-o o mês mais mortal na Rússia desde o início do ano. epidemia. Consulte Mais informação

Globalmente, a pandemia matou mais de 5,7 milhões de pessoas. (Gráficos de casos e mortes globais)

A Rússia vacinou quase 55% de sua população com pelo menos uma dose, de acordo com o ministro da Saúde, Mikhail Murashko.

Anna Popova, chefe da Agência Estatal de Supervisão do Consumidor da Rússia, expressou preocupação com o possível impacto dos dez dias do feriado de Ano Novo.

“Dado o feriado de Ano Novo que se aproxima, quando o número de contatos entre as pessoas realmente aumenta, os riscos de espalhar a nova cepa Omicron certamente aumentarão”, disse ela na terça-feira.

A República Tcheca e a Hungria lideram as taxas de vacinação da região, com quase 64% da população total dos dois países tendo recebido pelo menos uma injeção. A Ucrânia tem a taxa mais baixa, com quase 33% de sua população recebendo uma única dose, de acordo com Our World in Data. (gráficos sobre vacinação universal)

Cobertura preparada por Asia Priya M em Bengaluru; Anna Cooper, Anna Ludarczak Simczuk, Alan Sharlish e Casper Pemble em Varsóvia, Polina Nikolskaya e Gleb Stolyarov em Moscou; Edição de Lisa Shumaker, Keith Weir e Howard Guler

