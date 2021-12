Os Estados Unidos quebram o recorde em um dia do vírus pelo segundo dia consecutivo

Com mais de 580.000 casos, os Estados Unidos quebraram seu próprio recorde de novos casos diários de coronavírus – quebrando o marco que acabou de quebrar. o dia anterior.

Censo de quinta-feira, de acordo com Banco de dados do New York Times, descartou 488.000 novos casos na quarta-feira, quase o dobro dos números mais altos do inverno passado. Os dias consecutivos que quebram recordes são um sinal crescente da rápida disseminação do vírus e acontecem no momento em que o mundo entra em seu terceiro ano de pandemia.

No entanto, as hospitalizações e mortes não seguiram o mesmo aumento dramático, indicando que a variante Omicron parece ser mais suave do que Delta e causa menos casos de doença grave. Nas duas últimas semanas, as mortes diminuíram 5%, com média diária de 1.221, enquanto as internações aumentaram apenas 15%, para uma média de 78.781 por dia.

Em todo o país, as companhias aéreas cancelaram Milhares de voos, deixando potenciais viajantes presos, enquanto outros ficam presos Eu esperei na fila por horas Para colocar as mãos em um teste de coronavírus.