O Partido Conservador pode expulsar Boris Johnson por causa do “Partygate”

Uma semana depois de revelar o comportamento de seu governo durante a pandemia, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson parece prestes a perder o apoio de seu partido em meio a números ruins de pesquisas e indignação pública.

As últimas revelações – que Johnson participou de uma festa no jardim com cerca de 30 convidados em 10 Downing Street em maio de 2020, e que membros de sua equipe se reuniram para “Sexta-feira hora do vinho“Regularmente durante a pandemia – é apenas o mais recente de uma série de Supostas violações dos protocolos de bloqueio do Covid-19 Johnson e membros de seu governo.

Johnson esta semana pediu desculpas aos parlamentares por violar as regras de bloqueio e, de fato, seu governo Enfrentando um inquérito de um funcionário do governo sênior Em muitos outros casos em que Johnson ou membros de sua equipe se reuniram socialmente, o que pode infringir a lei.

As últimas revelações – incluindo a festa de maio de 2020, que Johnson alegou acreditar ser um “evento de trabalho” no jardim e escritórios do primeiro-ministro em 10 Downing Street – Pode ser demais Para uma nação exausta por quase dois anos de bloqueios, especialmente depois que essas regras impediram muitos britânicos de ver seus entes queridos morrerem de Covid-19 ou sofrer essas perdas com familiares e amigos.

Relatórios anteriores Por volta de uma festa de Natal em dezembro de 2020 em 10 Downing Street que colocou Johnson na berlinda no mês passado, supostas violações adicionais dos protocolos do Covid-19 do Reino Unido aprofundaram o risco político que ele enfrenta.

uma Enquete recente do YouGov mostra que 40% das pessoas que votaram no Partido Conservador para eleger Johnson em 2019 agora acreditam que ele deveria renunciar; Da população geral, 63% acham que deveriam.

Os escândalos desta semana podem levar o governo de Johnson ao limite

Pedimos desculpas esta semana ao Parlamento e a rainha de Johnson e 10 Downing Street, respectivamente, ainda não fez muito para aliviar a raiva do público depois de quase dois anos na pandemia e o governo Johnson Muitas vezes confundido com lidar com o Covid-19. esforço moderno Pelo governo Johnson para parar a propagação variável omicron – Exigir comprovante de vacinação para entrar em locais de encontro social, como boates – também fez com que muitos legisladores conservadores se afastassem dele, mesmo antes do escândalo–Impulsionado pelos últimos dias, potencialmente privando Johnson do apoio que ele precisará para evitar um voto de desconfiança.

O Reino Unido lidou com as restrições que causam infecção, fechamentose sistemas, planos e níveis à medida que o governo tenta enfrentar a crise do Covid-19. Como o ex-presidente Donald Trump, assim foi Johnson Criticar para longa espera introduzir medidas de bloqueio e prometer demais sobre a capacidade do país de conter o vírus. Os quatro países do Reino Unido – Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales – têm regras diferentes, e a Inglaterra as adotou recentemente. medidas mais rigorosas Por causa da maior transmissibilidade da variante omicron e do estresse esperado no NHS.

Mesmo escândalos muito públicos e descontentamento muito público com as consequências do Covid-19 podem não ser suficientes para derrubar Johnson, que sobreviveu a uma série de armadilhas mesmo antes da crise do Covid-19 – incluindo Alegações de corrupção Trocar promessas políticas com um doador por dinheiro para reformar seu apartamento e Mentindo Sobre o dinheiro economizado do Brexit para financiar o NHS.

No entanto, os conservadores, e o próprio Johnson, estão ficando para trás nas pesquisas de opinião pública. recentemente Enquete YouGov Descobriu que 72 por cento dos britânicos tinham uma opinião desfavorável de Johnson – muito longe de sua vitória esmagadora 2019.

uma A última pesquisa do pesquisador britânico Savanta Comres Os trabalhistas também mostraram um ganho de 10 pontos contra os conservadores, dando aos trabalhistas a maior parcela de votos projetada desde 2013. Isso se soma a outros indicadores sinistros para os conservadores de Johnson: nas eleições de dezembro em North ShropshireNa Inglaterra, o Partido Conservador perdeu uma cadeira que ocupava há um século para a política liberal-democrata Helen Morgan. Sua vitória foi amplamente vista como um golpe para o governo Johnson, especialmente depois que o ex-deputado Owen Patterson, renunciou em novembro por violações de ética, apesar das tentativas de Johnson de mantê-lo no cargo.

O que vem a seguir para o governo Johnson?

Enquanto 10 Downing Street Ele pediu aos legisladores conservadores que esperem pelos resultados da investigação de Gray antes de decidir sobre um voto de desconfiança, e esses resultados não são esperados até a próxima semana, no mínimo. No entanto, Johnson já está enfrentando pedidos de demissão, que podem ocorrer mais cedo ou mais tarde.

O líder do Partido Conservador Escocês, Douglas Ross, esteve na vanguarda do pedido de renúncia de Johnson, dizendo que teve uma “conversa difícil” com Johnson na quarta-feira após o período de interrogatório e o pedido de desculpas de Johnson. De acordo com a BBC. Ross indicou que solicitaria formalmente um voto de desconfiança em Johnson.

Outros parlamentares conservadores também pediram a renúncia de Johnson, mas um voto de desconfiança exige que pelo menos 54 membros do partido solicitem formalmente a votação enviando cartas oficiais a um grupo parlamentar chamado Comitê de 1922.

Esse limite ainda não foi ultrapassado, mas, à medida que os deputados se reúnem com seus eleitores neste fim de semana, mais demandas podem surgir. Como Por Lauren Koenzburg, correspondente da BBC Na sexta-feira, foi relatado que os parlamentares já haviam recebido telefonemas e e-mails irritados de pessoas em suas regiões, pedindo a renúncia de Johnson. Para indignação total, “tudo pode acabar na segunda-feira”, disse um deputado sênior não identificado a Queensburg.

Líder trabalhista Keir StarmerJohnson, principal adversário de Johnson, também pressionou Johnson Sair.

“está sendo [the PM] Vai fazer a coisa decente e desistir? “ Líder trabalhista Keir Starmer diz que Boris Johnson é ‘visão patética de um homem fora do caminho’ ‘Pedi desculpas’ pela festa nº 10, diz PM, ‘Achei que era uma ocasião de negócios’#PMQs https://t.co/cXM9HUgeXn pic.twitter.com/Z3x8cXNGIi – BBC News (Reino Unido) (BBCNews) 12 de janeiro de 2022

Se os conservadores tiveram a chance de dar um voto de desconfiança, isso não significa que Johnson saiu automaticamente. Além de obter 54 cartas de pedido de desconfiança, a maioria dos deputados conservadores – tem 360 – Ele precisará votar para encontrar outro líder, De acordo com o New York Times. No entanto, o número de cartas solicitando um voto de desconfiança é mantido em sigilo até que o limite de 54 solicitações seja atingido.

Se Johnson fosse forçado a sair por causa de seu manejo da pandemia, ele não seria o primeiro; Dominic CummingsJohnson, ex-conselheiro-chefe, foi demitido em novembro de 2020 depois de brigar com Johnson sobre como lidou com a pandemia. Allegra StrattonA ex-secretária de imprensa renunciou em dezembro depois que um vídeo a mostrou brincando sobre uma festa de Natal sob bloqueio, e o ex-secretário de Saúde Matt Hancock renunciou após Vídeo Surgiu em julho, mostrando-o violando as regras de distanciamento social ao se envolver em um caso extraconjugal com um colega.

Mas não é provável que Johnson desista facilmente, Koensberg da BBC escreveE Este não é o primeiro escândalo que ele enfrenta. Apesar da importância do clamor público, o partido de Johnson ainda não está aliado sobre o que deve vir a seguir – e, independentemente do resultado do relatório Gray, livrar-se de Johnson pode ser uma batalha difícil sem um esforço determinado por parte de seu governo, um Um único ministro do governo me disse BC, especialmente porque ele parece decidido a ficar parado.

“É muito difícil se livrar de um líder que não quer sair”, disseram.