Vulcão entra em erupção no Oceano Pacífico e na Costa Oeste sob alerta de tsunami

WELLINGTON, Nova Zelândia (AFP) – Um vulcão submarino entrou em erupção espetacular no sábado perto da nação de Tonga, no Pacífico, enviando um tsunami que atingiu a costa e enviou pessoas para terrenos mais altos. Alertas de tsunami foram emitidos para o Havaí, Alasca e a costa do Pacífico dos EUA.

Doug Madhuri, diretor de análise de internet da empresa de inteligência de rede Kentech, disse que não houve relatos imediatos de vítimas ou da extensão dos danos porque a conectividade com Tonga foi perdida por volta das 18h40, horário local.

Tonga obtém sua internet através de um cabo submarino de Suva, Fiji, que provavelmente está danificado. A empresa que gerencia a conexão ainda não sabe “se o cabo está quebrado ou apenas com perda de energia”, disse o diretor técnico Dean Feverka à Southern Cross Cable Network. Ele disse que assumiu que a explosão foi responsável.

Tonga obtém sua internet através de um cabo submarino de Suva, Fiji, que provavelmente está danificado. A empresa que administra essa conexão, a Southern Cross Cable Network, não estava disponível imediatamente para comentar.

O site de notícias Business Islands de Tonga informou que um comboio de forças policiais e militares evacuou o rei Tupou VI de seu palácio perto da costa. Ele estava entre os muitos moradores que se dirigiram para regiões mais altas.

No Havaí, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico relatou ondas medindo meio metro (1,6 pés) em Nawiliweli e Kauai e 80 centímetros (2,7 pés) em Hanalei. O Serviço Nacional de Meteorologia disse que houve relatos de barcos sendo empurrados para as docas, mas o perigo diminui à medida que a manhã avança.

“Estamos aliviados que não houve relatos de pequenos danos e inundações nas ilhas”, disse o Centro Tsunami, descrevendo a situação no Havaí. Um alerta de tsunami para as ilhas foi levantado cerca de 11 horas após a erupção do vulcão a mais de 4.828 quilômetros (3.000 milhas) de distância.

Em Tonga, que abriga cerca de 105.000 pessoas, um vídeo postado nas redes sociais mostrou grandes ondas lavando a praia nas áreas costeiras, girando em torno de casas, uma igreja e outros edifícios. Imagens de satélite mostraram a enorme erupção, com uma nuvem de cinzas, vapor e gás subindo como cogumelos sobre as águas azuis do Pacífico.

Os militares da Nova Zelândia disseram que estavam monitorando a situação e permaneceram em alerta e prontos para ajudar se solicitados.

Os serviços meteorológicos de Tonga disseram que um alerta de tsunami foi emitido para todo o arquipélago, e dados do Pacific Tsunami Center disseram que ondas de até 80 centímetros foram detectadas.

Um usuário do Twitter conhecido como Dr. Faka’iloatonga Taumoefolau Vídeo mostrando ondas quebrando na praia.

“A erupção pode ser ouvida literalmente, parece muito violenta”, escreveu ele, acrescentando em um post posterior: “Chove cinzas e pequenos seixos, a escuridão cobre o céu”.

A erupção do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha’apai foi a última de uma série de erupções dramáticas.

A empresa de imagens da Terra Planet Labs tem monitorado a ilha nos últimos dias depois que uma nova erupção vulcânica começou a surgir no final de dezembro.

Imagens de satélite capturadas pela empresa mostram como o vulcão moldou radicalmente a área, criando uma ilha crescente ao largo de Tonga.

“A área de superfície da ilha parece ter se expandido em cerca de 45% devido a Ashfall”, disse o Planet Labs dias antes da última atividade.

Depois que o vulcão entrou em erupção no sábado, os moradores do Havaí, do Alasca e da costa do Pacífico dos EUA foram aconselhados a se afastar da costa para um terreno mais alto e seguir as instruções específicas das autoridades locais de gerenciamento de emergências, disse Dave Snyder, Coordenador Nacional de Alerta de Tsunami. Centro de Alerta de Tsunami em Palmer, Alasca.

“Não emitimos um aviso para esta costa como fizemos – não tenho certeza da última vez – mas não é uma experiência cotidiana”, disse Snyder.

Ele disse que as ondas que atingiram a praia no Havaí estavam apenas sob padrões de alerta de tsunami mais perigosos.

“Parece que tudo permanecerá abaixo do nível de alerta, mas é difícil prever porque esta é uma erupção vulcânica, e estamos configurados para medir terremotos ou ondas do mar de terremotos”, disse Snyder.

As primeiras ondas a atingir o território continental dos Estados Unidos tinham cerca de 30 cm (1 pé) de tamanho em Nikolsky e Adak, no Alasca. O Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos EUA disse em um tweet no Twitter que uma onda de cerca de 20 cm de altura foi vista em Monterey, Califórnia.

Praias e calçadas no sul da Califórnia foram fechadas por precaução. O Serviço Nacional de Meteorologia twittou que “não houve grandes preocupações com inundações”. No entanto, fortes correntes eram possíveis e as autoridades alertaram as pessoas para ficarem fora da água.

Na costa central da Califórnia, o Serviço Nacional de Meteorologia relatou ondas de tsunami de até 2,5 pés (0,76 metros) e inundações em estacionamentos de praia em Port St. Louis. Cerca de 320 km abaixo da costa, as ondas eram muito menores em Seal Beach, no sul da Califórnia, de acordo com Michael Bliss, proprietário da M&M Surf School.

“As ondas parecem bem planas”, disse Bliss. “Espero que eles reabrem a praia em algumas horas.”

Multidões se reuniram no porto de Santa Cruz, na Califórnia, para ver as águas subirem e as amarras dos barcos descerem nas docas. A aplicação da lei tentou manter as pessoas afastadas quando os grandes booms começaram por volta das 7h30.

Cerca de uma hora depois, a onda de forças cruzou a borda traseira do porto, enchendo o estacionamento e as ruas mais baixas e colocando alguns carros em pé. Em 2011, após o terremoto no Japão, uma série de picos custou US$ 20 milhões em danos ao porto.

A Samoa Americana foi alertada para um alerta de tsunami por emissoras locais, bem como por sinos de igreja em toda a área que tocaram no sábado. O sistema de alerta da sirene estava fora de serviço. Os que viviam ao longo da costa mudaram-se rapidamente para terrenos mais altos.

Quando a noite caiu, não houve relatos de danos e o centro de tsunamis no Havaí cancelou o alerta.

Autoridades das duas nações vizinhas de Fiji e Samoa também emitiram alertas, dizendo às pessoas para evitar a costa devido às fortes correntes e ondas perigosas. Na Nova Zelândia, autoridades alertaram sobre possíveis tempestades de uma erupção.

O meteorologista privado da Nova Zelândia, Weather Watch, escreveu no Twitter que pessoas tão distantes como Southland, a região mais ao sul do país, relataram ter ouvido um som estridente da explosão. Outros relataram que vários barcos foram danificados pelo tsunami que atingiu uma marina em Whangarei, na região de Northland.

Mais cedo, o site de notícias Matangi Tonga informou que os cientistas notaram explosões maciças, trovões e relâmpagos perto do vulcão depois que sua erupção começou na sexta-feira. Imagens de satélite mostraram uma pluma de 5 quilômetros (3 milhas) de largura subindo no ar cerca de 20 quilômetros (12 milhas).

O vulcão Hunga Tonga Hunga Ha’apai está localizado a cerca de 64 quilômetros (40 milhas) ao norte da capital, Nuku’alofa. No final de 2014 e início de 2015, uma série de erupções vulcânicas na área criou uma nova pequena ilha e interrompeu as viagens aéreas internacionais para o arquipélago do Pacífico por vários dias.

Não há muita diferença entre vulcões subaquáticos e terrestres, disse Hans Schweiger, geofísico pesquisador do Observatório de Vulcões do Alasca, e os vulcões submarinos aumentam com suas erupções e geralmente rompem a superfície em algum momento.

Com vulcões submersos, acrescentou Schweiger, a água pode intensificar uma erupção vulcânica quando a lava atinge.

Antes de uma erupção, disse Schweiger, geralmente havia um aumento de pequenos terremotos locais no vulcão, mas que, dependendo da distância do solo, eles podem não ser sentidos pelos moradores ao longo da costa.

Em 2019, Tonga perdeu o acesso à internet por quase duas semanas quando o cabo de fibra óptica foi cortado. O gerente da empresa de cabos local disse na época que um grande navio poderia ter cortado o cabo puxando uma âncora. Até que o acesso limitado aos satélites fosse restaurado, as pessoas não podiam nem fazer chamadas internacionais.

As comunicações via satélite são limitadas entre Tonga e outras partes do mundo, disse Veverka da Southern Cross Cable Network, mas ele não sabe se será afetado pelos apagões.

___

Os escritores da Associated Press Jennifer McDermott em Providence, Rhode Island, Martha Mendoza em Santa Cruz, Califórnia, Frank Bajak em Boston, Mary Yamaguchi em Tóquio, Philly Sagabolotelli em Pago Pago, Samoa Americana, John Gambrill em Dubai, Emirados Árabes Unidos e Christopher Webber em Los Angeles Angeles contribuiu para este relatório.