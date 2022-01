Omicron revela a inflexibilidade dos hospitais públicos na Europa

Estrasburgo, França (AP) – Um funcionário da Organização Mundial da Saúde alertou na semana passada contra “fechar a janela de oportunidade” para os países europeus evitarem que seus sistemas de saúde fiquem sobrecarregados, já que a variante ômicron produz um crescimento quase vertical no coronavírus. infecções.

Na França, Grã-Bretanha e Espanha, países com programas nacionais de saúde relativamente fortes, essa janela já pode estar fechada.

O diretor da unidade de terapia intensiva de um hospital em Estrasburgo está recusando pacientes. Um cirurgião de um hospital de Londres descreve um sério atraso no diagnóstico do câncer de um homem. A Espanha vê sua determinação em evitar um colapso do sistema testada quando a Omicron dispensa trabalhadores médicos.

“Há muitos pacientes que não podemos aceitar, e pacientes sem coronavírus são as vítimas secundárias de tudo isso”, disse Julie Helms, que administra a unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário de Estrasburgo, no extremo leste de França.

Dois anos após o início da pandemia, com o impacto excepcionalmente contagioso da omicron nos serviços públicos de vários tipos, o impacto da variável nas instalações médicas tem muitas reavaliação da resiliência dos sistemas públicos de saúde que são essenciais para fornecer cuidados iguais.

O problema, dizem os especialistas, é que poucos sistemas de saúde têm resiliência suficiente para lidar com uma crise como o coronavírus antes que ela surja, enquanto o aumento recorrente de infecções manteve o resto muito ocupado implementando mudanças durante a emergência prolongada.

Atualmente, as hospitalizações per capita são tão altas na França, Itália e Espanha quanto na primavera passada, quando os três países fecharam ou outras medidas restritivas em vigor. A taxa de admissão de pessoas com COVID-19 na Inglaterra na semana que terminou em 9 de janeiro foi um pouco maior do que no início de fevereiro de 2021, antes que a maioria da população fosse vacinada.

Desta vez, não há fechamentos. O Institute for Health Metrics and Evaluation, uma organização de pesquisa em saúde da população com sede na Universidade de Washington, prevê que mais da metade das pessoas na região de 53 países da OMS na Europa terá oomicrons dentro de dois meses.

Isso inclui médicos, enfermeiros e técnicos em hospitais públicos.

Cerca de 15% dos 13.000 funcionários do sistema hospitalar de Estrasburgo receberam alta esta semana. Em alguns hospitais, o absenteísmo do pessoal é de 20%. As tabelas são feitas e redefinidas para preencher as lacunas; Pacientes cujas necessidades não são críticas devem esperar.

Quase todos os 26 leitos de terapia intensiva dos hospitais públicos franceses, disse Helms, estão ocupados por pacientes não vacinados, pessoas que “recusam atendimento, recusam medicamentos ou pedem medicamentos sem eficácia”.

12 pedidos de admissão foram rejeitados na terça-feira e às 22h de quarta-feira.

“Quando você tem três pacientes para uma cama, tentamos acolher quem tem as melhores chances de se beneficiar disso”, disse Helms.

Na Grã-Bretanha, como na França, o Omicron está causando rachaduras no sistema de saúde, embora a variante pareça causar doenças mais leves do que seus antecessores. O governo britânico encomendou este mês militares, incluindo médicos, para encher os hospitais de Londres, aumentando as fileiras dos militares que já ajudam a administrar vacinas e operar ambulâncias.

No Royal Free Hospital, em Londres, o Dr. Leye Ajayi descreveu um paciente que havia sofrido atrasos em seu diagnóstico inicial de câncer.

“Infelizmente, quando finalmente chegamos perto de ver o paciente, seu câncer já havia se espalhado”, disse Ajayi à Sky News. “Então, agora estamos lidando com um paciente jovem em seus cinquenta e poucos anos que, talvez se o tivéssemos visto há um ano, teria feito uma cirurgia curativa. Agora estamos lidando com cuidados paliativos.”

Quase 13.000 pacientes na Inglaterra foram forçados a esperar em macas por mais de 12 horas antes de abrir um leito hospitalar, segundo dados divulgados na semana passada pelo Serviço Nacional de Saúde.

Na Grã-Bretanha, há cerca de 5,9 milhões de pessoas esperando por exames de câncer, cirurgias programadas e outros cuidados planejados. Alguns especialistas estimam que esse número pode dobrar nos próximos três anos.

“Precisamos nos concentrar no motivo pelo qual o baixo desempenho e as dificuldades vêm ocorrendo há anos e criar soluções para impulsionar a melhoria a curto e longo prazo”, disse o Dr. Tim Coxley, presidente da Society for Acute Medicine.

Ter a capacidade de absorver o boom é fundamental, e é apenas esse excesso de capacidade que muitos na Europa ficam surpresos ao saber que seus países carecem. As pessoas capazes de mudar essa situação são as mesmas que lidam diariamente com a crise.

No meio da primeira onda, em abril de 2020, o Escritório da OMS para a Europa estabeleceu uma diretriz para os sistemas de saúde desenvolverem a frouxidão de seus sistemas para novos surtos, incluindo a identificação de uma força de trabalho de saúde temporária.

Apesar do fato de os países pensarem que estavam preparados para uma pandemia que poderia vir, eles não estavam. Portanto, está construindo o navio e navegando”, disse David Heymann, que anteriormente liderou a divisão de doenças infecciosas da OMS.

Mas a França estava reduzindo leitos hospitalares – e médicos e enfermeiros – por anos antes da pandemia. Reconstruí-lo em questão de meses provou ser um exagero quando a onda atual infectou centenas de funcionários do hospital todos os dias. Mesmo permitir que os profissionais de saúde com COVID-19 se apresentem ao trabalho não foi suficiente.

O British NHS Consortium, uma organização de membros para patrocinadores e fornecedores, diz que o Serviço de Saúde Pública entrou na epidemia com uma escassez de 100.000 profissionais de saúde que só piorou.

A primeira onda da epidemia levou o sistema de saúde da Espanha ao limite. Os hospitais inventaram maneiras improvisadas de tratar mais pacientes, instalando unidades de terapia intensiva em salas de cirurgia, academias e bibliotecas. O público presenciou, de forma horrível, a morte de aposentados em asilos sem serem transferidos para hospitais do governo que já estavam acima da capacidade.

Depois disso, o governo espanhol prometeu não permitir que tal colapso acontecesse novamente. Trabalhando com departamentos regionais de saúde, eles projetaram o que as autoridades chamam de “planos de resiliência” para lidar com mudanças repentinas nas solicitações de serviços, especialmente em unidades de terapia intensiva.

A ideia é que os hospitais tenham os equipamentos e, em tese, os funcionários, para aumentar a capacidade conforme a necessidade. Mas os críticos da política de saúde do governo dizem que alertam há anos sobre a equipe hospitalar inadequada, um dos principais fatores da dificuldade de fornecer atendimento na onda atual.

Disse o Dr. Martin Mackey, Professor de Saúde Pública da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

No final, Mackley disse: “A cama é um móvel. O que importa é a equipe em torno dela”, disse Mackley.

Helms, o médico intensivista de Estrasburgo, sabe muito bem disso. Sua unidade acomoda 30 leitos. Mas só tem pessoal suficiente para cuidar de pacientes nos 26 leitos que estão atualmente ocupados, uma situação que provavelmente não mudará rapidamente depois que o Omicron da área se esgotar.

Na unidade de doenças infecciosas do mesmo hospital, organizadores frenéticos estão emprestando funcionários de outras partes da instalação, mesmo que isso signifique que pacientes não-COVID-19 recebam menos cuidados.

Ainda estamos no meio de uma epidemia complexa que muda a cada dia. disse o Dr. Nicolas Lefevre, que dirige a unidade de doenças infecciosas do Hospital de Estrasburgo.

Ele disse que a Europa está preparada para lidar com surtos isolados como fez no passado, mas a pandemia expôs bases fracas em todos os sistemas de saúde, mesmo aqueles considerados entre os melhores do mundo.

Frederic Valiot, presidente da Federação Francesa de Hospitais, disse que os formuladores de políticas em nível nacional estão agora plenamente conscientes do problema. Para 2022, o sindicato solicitou mais recursos da equipe de enfermagem e superiores.

“A dificuldade do nosso sistema é dar a volta por cima, especialmente quando estamos em meio a uma crise”, disse Valletto.

