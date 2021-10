O Pacote de Expansão Nintendo Switch Online custa US $ 50 por ano e será lançado em 25 de outubro

Contrato Nintendo Show de vídeo ao vivo Esta manhã, anunciando duas atualizações importantes para Animal Crossing: New Horizons. Um é um conteúdo gratuito para download e o outro é uma expansão paga de US $ 25 nomeado feliz lar paraíso. Inesperadamente, a Nintendo usou este anúncio para revelar o preço do próximo “Pacote de Expansão” Switch Online. O serviço, que adiciona jogos clássicos N64 e Sega Genesis às ofertas existentes do Switch Online, custará US $ 50 por ano ou US $ 80 para o plano família. Esta expansão incluirá acesso a $ 25 feliz lar paraíso DLC – Então, se você for um usuário Animal Crossing: New Horizons Jogador, é como obter o resto dos benefícios do pacote de expansão por $ 5.

Pouco depois da publicação desta história, a Nintendo divulgou mais detalhes sobre o pacote de expansão, incluindo sua data de lançamento em 25 de outubro. Se você já tiver uma assinatura Switch Online, poderá fazer o upgrade a um custo dividido pelo tempo restante em seu plano original. Há mais detalhes sobre o pacote de expansão no vídeo acima, bem como Site da Nintendo.

Finalmente, agora você pode solicitar um arquivo N64 E Sega Genesis Controladores compatíveis com adaptadores. Um controlador custará US $ 50 e não parece haver nenhum desconto para casais. Dado o quão bons eram os consoles clássicos anteriores da Nintendo, esperávamos que se parecessem com os originais.