A Alienware celebra seu 25º aniversário com um desktop para jogos inovador e reprojetado

Alienware Iniciando suas operações há 25 anos em um estacionamento perto de Miami, a marca de propriedade da Dell está comemorando um aniversário importante com um PC para jogos estiloso. Último Aurora System Com um chassi redesenhado com mais espaço interno e fluxo de ar mais eficiente, ele deve funcionar de forma mais silenciosa.

O chassi Legend 2.0 exposto aumenta o volume interno em 50 por cento em comparação com o Aurora R12 ou R10 Sem grandes mudanças no tamanho geral do dispositivo, diz a Alienware. Você não precisará de nenhuma ferramenta para abrir o invólucro, portanto, terá acesso mais fácil aos componentes. Há um painel lateral opcional que é transparente, para que você possa olhar dentro e ver a placa-mãe iluminada por até oito áreas de iluminação AlienFX. Além disso, a Alienware também oferece uma tampa de cabo magnético opcional para manter a parte traseira do sistema em ordem.

Alienware

Como parte do redesenho, a Alienware se concentrou em melhorar o fluxo de ar. Cada sistema contém duas ventoinhas de 120 mm, uma entrada e uma exaustão. Dependendo da configuração, o Alienware pode incluir um ou dois ventiladores: primeiro, uma segunda entrada e, se necessário, uma exaustão superior. Como este é um sistema Aurora, é claro que também existem opções de refrigeração líquida.

Além de manter seu sistema resfriado enquanto joga jogos nas configurações máximas, a Alienware afirma que os ventiladores podem deixar seu PC ainda mais silencioso. Comparado com o sistema da geração anterior, a marca afirma que o novo Aurora é até 16% mais silencioso quando inativo e 9% menos barulhento durante tarefas intensivas de CPU. Durante o overclock, um computador pode reduzir o ruído em até 15 por cento. Além disso, a Alienware afirma que o PC pode oferecer um aumento de cinco por cento no desempenho gráfico em comparação com o Aurora R12.

Existem duas opções de cores para a aurora boreal: Luz Lunar e Lado Escuro da Lua. Em outras palavras, preto e branco. A Alienware revelará mais detalhes sobre especificações, preços e disponibilidade no final deste outono.