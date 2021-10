A Epic diz que está “aberto” para jogos de blockchain depois de banir o Steam

conta a epopéia A beira É “aberto a jogos que suportam criptomoeda ou ativos baseados em blockchain” em sua própria loja de jogos, ao contrário da Valve rival, que Jogos banidos com tecnologia blockchain ou NFTs do Steam. Quando perguntamos sobre a permissão de jogos com NFTs, a Epic nos disse que haverá algumas restrições, mas está disposta a trabalhar com os “primeiros desenvolvedores” no “novo reino”.

A Epic diz que os jogos devem obedecer às leis financeiras, explicar como o blockchain é usado e ter classificações de idade apropriadas. Ele também diz que os desenvolvedores não serão capazes de usar o serviço de pagamento da Epic para aceitar criptografia; Eles terão que usar seus próprios sistemas de pagamento.

A Epic irá esclarecer suas regras no futuro

O CEO da Epic, Tim Sweeney, disse que a empresa Não estou interessado em tocar em NFTs, mas esta frase parece se aplicar apenas aos seus próprios jogos. conta a epopéia A beira Ele esclarecerá as regras enquanto trabalha com os desenvolvedores para entender como eles planejam usar a tecnologia blockchain em seus jogos.

Isso não significa que os desenvolvedores rejeitados pelo Steam podem sair correndo e despejar seus jogos na Epic Game Store. Atualmente, o programa de autopublicação da Epic Em beta fechadoO FAQ da Epic diz que escolhe quem pode entrar “caso a caso”. No entanto, a Epic se mostrou uma dona de plataforma um tanto permissiva – algo que se tornou um ponto discutível em sua experiência com a Apple. Quando os advogados cresceram Os jogos “ofensivos e sexuais” que estavam disponíveis em Itch.io, a Play Store acessível na Epic Play Store.

Permitir jogos que o Steam baniu é outra maneira da Epic competir com a Valve. A Epic já mostrou que está pronta para isso Faça grandes apostas Ela está tentando fazer de sua loja um jogador importante no espaço de jogos para PC, e este poderia ser outro jogo para atrair alguns jogadores ou desenvolvedores para o seu lado. Alguns fãs do NFT imediatamente procuraram a Epic depois que surgiram notícias sobre o Steam. Enjin, uma empresa que ajuda os desenvolvedores a integrar NFTs em seus produtos (Incluindo SpacePirate, Quem é o Tweeted sobre como tirar o jogo do Steam) Retweet nosso artigo no Steam, marcou o CEO da Epic, Tim Sweeney, pedindo para falar. Agora eles parecem ter pelo menos uma pergunta respondida.