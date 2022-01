O humilde serviço de assinatura libera o acesso ao Mac e ao Linux em 18 dias

Varejista de jogos humilde e focado em pacotes Lançado com suporte estendido para Mac e Linux em 2010Em breve, transformará um componente importante de seus negócios em jogos apenas para Windows.

O serviço de assinatura mensal do varejista, Humble Choice, oferecia anteriormente vários níveis de preço; Quanto mais você paga, mais novos jogos você pode reivindicar em um determinado mês. A partir de 1º de fevereiro, Humble Choice incluirá menos opções, assim como Oferece apenas uma categoria por US$ 12 por mês, completo com alguns novos brindes de jogos a cada mês e acesso contínuo a duas coleções de jogos: Humble’s Existing”enterrado“Uma coleção de jogos clássicos e uma nova em folha”grupo de jogo modestoCom os títulos mais recentes.

Prazo do lançador: 1º de fevereiro de 2022

Mas essa mudança na estratégia de assinatura vem com um novo requisito infeliz: um aplicativo inicializador totalmente novo, que deve ser usado para acessar e baixar os jogos Humble Choice, Humble Trove e Humble Games Collection a partir de agora. Pior ainda, este aplicativo é apenas para Windows. Os assinantes existentes receberam um aviso surpreendente de contagem regressiva (como eu avistei Newwen). Esses assinantes têm até 31 de janeiro para usar a interface existente do site para baixar cópias sem DRM de qualquer versão de jogo para Mac ou Linux. A partir de 1º de fevereiro, os downloads de assinaturas serão excluídos do site, e as versões para Mac e Linux, em particular, desaparecerão completamente.

Curiosamente, a atual biblioteca do Trove consiste em 79 jogos, mas Humble diz que a coleção do Trove incluirá “mais de 50 jogos” a partir de 1º de fevereiro. O aviso desta semana para os assinantes de Mac e Linux da Humble observa que “vários” dos jogos existentes do Trove aparecerão no Humble Launcher, o que provavelmente seria uma boa maneira de dizer que alguns jogos atuais não – talvez cerca de 20 ou mais, com base em os números acima.

Apesar dessas mudanças, a seleção de jogos do Trove permanecerá livre de DRM. O FAQ do Humble Launcher indica que os assinantes podem baixar e continuar acessando os arquivos do Trove de maneira livre de DRM, sem a necessidade do Humble Launcher ou de uma assinatura contínua. mesma promessa Não Criado para a coleção de jogos mais atualizada encontrada na nova Humble Games Collection.

A Humble não anunciou mais mudanças em seu modelo de negócios atual, que gira amplamente em torno das chaves do Steam que a Humble inclui na Humble Choice ou vende seletivamente ou pacotes em qualquer pacote de pagamento que você queira. Neste último caso, quanto mais você pagar por um determinado pacote, mais jogos serão incluídos, desde que o valor do pagamento ultrapasse um determinado limite. Uma verificação instantânea das contas Humble existentes mantidas pelos funcionários da Ars Technica ainda inclui opções de download da web para downloads de pacotes antigos sem DRM, incluindo versões para Mac e Linux. No entanto, essas opções se tornaram cada vez mais raras nos pacotes dos últimos anos, com a grande exceção de vendas pouco conhecidas, como downloads de PDF para livros e quadrinhos.

Mas a mudança para um lançador personalizado e seu posicionamento barulhento como a única maneira de acessar certas opções de assinatura, sugere que a Humble está pelo menos se posicionando para tirar mais jogos de PC do ecossistema existente no Steam, se não estiver planejando fazê-lo explicitamente.

“Não estou em posição de dizer que é para uma grande comunidade de pessoas que querem nos apoiar.”

O lançamento em 2010 de sua humilde vitrine foi combinado com pacotes independentes, além de anunciar seu suporte para versões de jogos não Windows. Jeffrey Rosen, cofundador da Humble, detalhou as estatísticas das compras originais do Humble Bundle no nível do sistema operacional – e mais recentemente fez a onda observando que Quanto dinheiro os compradores de Linux e Mac estavam dispostos a gastar nos custos de caridade dos primeiros pacotes De um comprador do Windows. Esta também foi uma época Os humildes participantes se comprometeram a tornar seus jogos de código aberto, se determinados limites de dinheiro forem atendidos.

Foi Rosen, que ainda é membro do conselho consultivo de Humble Vote sobre o suporte para macOS e Linux como desenvolvedor de jogos indie Ao blogar sobre a produção em 2008, ele disse aos fãs: