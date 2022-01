Wordle: O que há de novo neste jogo e por que as pessoas o adoram?

Há uma série de razões agora que Wordle, o quebra-cabeça de palavras do dia-a-dia, é uma sensação viral que atrai fãs de todo o mundo.

É simples e divertido – e maravilhosamente viciante, de acordo com os jogadores mais fervorosos.

Mas isso não é tudo. É grátis também. e ele Não Implementação. isto o correto.

menosVai fazer aprender Algumas ótimas dicas e truques fatos Transforme a sensação do Wordle – e talvez leve seu jogo para o próximo nível nível.

O que é um ponto wordpress?

O objetivo do Wordle é corretamente acho Palavra de cinco letras do dia no menor número de tentativas possível.

para você um prêmio? Direito de se gabar.

“Adoro que você só pode jogar um quebra-cabeça por dia no site sem notificações irritantes para fazer mais”, disse Kirsten W. Larson, autora de livros infantis de Los Angeles, à Fox News Digital.

Larson tornou-se fã no início desta semana, quando “todos no meu feed do Twitter e no Facebook começaram a postar suas descobertas”, disse ela.

O que significam todas as cores do Wordle?

Sim, vamos abordar essas redes ocultas de quadrados coloridos – e por que eles assumiram seu feed de mídia social.

As grades verde, cinza e amarela são para os jogadores compartilharem seus “prêmios” Wordle sem estragar o jogo para os outros.

Então, como você joga Wordle?

jogar é realmente completamente básico. Os jogadores têm seis chances de adivinhar uma palavra de cinco letras.

Cada palpite, que deve ser uma palavra real, é seguido por notas indicando se a letra selecionada está correta e se está na posição correta.

Verde significa que a letra está na palavra – é sim, está na posição correta.

Amarelo significa que a letra está na palavra, mas não na posição correta.

Cinza significa que a carta é um soma Fracassado.

Aqui estão mais fatos do Wordle que você deve saber!

1. O engenheiro de software do Brooklyn, Josh Wardle, lançou seu jogo gratuito de adivinhação de palavras no navegador no outono de 2021. O jogo supostamente passou de 90 jogadores em novembro passado para 2 milhões no último fim de semana. (A propósito, o nome Wordle é uma brincadeira com o sobrenome de Wardle.)

2. Wordle não é um aplicativo. É da velha escola – apenas no navegador.

3. Esta semana, a Apple confirmou à BBC News que várias cópias do Wordle foram recentemente retiradas da App Store. No entanto, alguns jogos semelhantes ainda estão disponíveis lá. (Continue lendo para saber mais sobre isso…)

4. Uma conta separada no Twitter chamada WordStats, criada no início deste mês, rastreia as menções de Wordle no Twitter, o número de jogadores do “Hard Mode” e a porcentagem de pessoas que resolveram o quebra-cabeça diário em um determinado número de tentativas. (Jogadores do “Modo Difícil” usam as dicas reveladas anteriormente em suposições subsequentes.)

5. 76% dos jogadores precisaram de quatro ou mais tentativas para resolver o quebra-cabeça de quarta-feira; 3017 jogou o jogo no “Modo Difícil”; E 153.880 resultados foram encontrados no Twitter, de acordo com o WordleStats. (A conta do WordleStats diz que não é afiliada ao Wordle – mas o próprio Josh Wardle, o criador do Wordle, segue a conta e compartilha tweets dela.)

6. Na manhã de sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, Wardle confirmou no Twitter que Stephen Kravotta, um colega desenvolvedor de um aplicativo (conhecido como Wordle) espera doar os lucros de seu aplicativo para uma instituição de caridade digna “e prefere uma organização sem fins lucrativos focada em alfabetização. organização.” “. (O aplicativo Cravotta teve um aumento nas vendas quando as pessoas começaram a pesquisar no Google para encontrar o Wardle no navegador, mas se depararam com o aplicativo Cravotta.)

7. Você pode usar a mesma letra duas vezes em seu quebra-cabeça de palavras – por exemplo, Jornalismo (Este fato pode tornar mais difícil para iniciantes).

Veja tuitar Abaixo estão mais detalhes – e alguns detalhes adicionais depois de qual qual. (Desculpe, Não resisto.)

Nota: Há apenas um funcionário Lugar Para jogar Wordle.

Esse seria seu site gratuito, powerlanguage.co.uk/wordle.

Não há smartphone oficial ou aplicativo móvel para Wordle.

Portanto, não há download. eu entendi o correto. (doce!)