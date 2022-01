Desenvolvedor de PUBG processa Apple, Google e desenvolvedor de lucrativo jogo PUBG semelhante ao Free Fire

pubFabricante de artesanato fez um Grande processo na segunda-feira: Está processando a desenvolvedora de dois jogos para celular acusando-a de copiar PUBG: Campos de batalha, jogo de tiro no PC battle royale, E Eles estão processando a Apple e o Google por distribuir esses jogos em suas respectivas lojas de aplicativos. Crafton até acusa Google de hospedar YouTube Os vídeos de jogabilidade dos dois jogos em questão, bem como “várias publicações contendo um filme chinês de longa-metragem nada mais são do que uma representação dramática direta de flagrante violação campos de batalha. “

Os jogos que Krafton aumenta são chamados fogo livre E Free Fire MaxEnviado pelo desenvolvedor Garena. Tanto na App Store quanto no Google Play, eles aparecem como Garena Free Fire E Garena Free Fire Max. Ambos estão disponíveis gratuitamente com compras no aplicativo.

De acordo com Crafton:

fogo livre E Free Fire Max amplamente copiado muitos aspectos campos de batalhaIndividualmente ou coletivamente, incluindo campos de batalha Desbloqueie o jogo exclusivo com direitos autorais “Air Drop”, estrutura e jogabilidade do jogo, combinação e seleção de armas, armaduras, objetos únicos, locais e seleção geral de esquemas de cores, materiais e texturas.

Crafton afirma que a Garena ganhou “centenas de milhões de dólares” com as vendas de aplicativos e que a Apple e o Google “da mesma forma geraram uma quantidade significativa de receita com sua distribuição”. Fogo livre.“

A Crafton afirma que, em 21 de dezembro, tomou algumas providências: pediu à Garena que “parasse imediatamente com a exploração de fogo livre E free fire maximo,Garena aparentemente recusou; ela pediu que a Apple e o Google parassem de distribuir os jogos, ambos ainda disponíveis nas duas lojas de aplicativos; e pediu ao YouTube para remover os vídeos em destaque. fogo livre E Free Fire Max O jogo “contém elementos grosseiramente infratores campos de batalha E, separadamente, o filme ofensivo”, o que Crafton diz que o YouTube não fez.

Caso você esteja se perguntando sobre este filme:

Atualização no seguinte: 1. Os diretores disseram que não é um filme PUBG, apesar de ser um filme PUBG. 2. A Crafton disse que está considerando processar devido às semelhanças com o PUBG IP. 3. Você pode assistir com legendas em inglês aqui: https://t.co/lS1SfdTRhj https://t.co/pBdcsqZttn – Daniel Ahmed (@ZhugeEX) 15 de agosto de 2021

Crafton também observa que a Garena vendeu um jogo em Cingapura em 2017 que foi “copiado”. PUBG: Campos de batalha. Embora as reivindicações para isso tenham sido resolvidas, um contrato de licença não foi estabelecido, de acordo com o processo.

confesso que nunca ouvi falar fogo livre Antes deste processo, mas desde então aprendi que é muito lucrativo. fogo livre Ganhe US $ 1,1 bilhão em gastos com jogadores em 2021, de acordo com dados compartilhados pela empresa de análise Sensor Tower A beira, um valor 48% superior a 2020. Embora o valor total em dólares seja um pouco menor do que os impressionantes US $ 2,9 bilhões pubg mobile ganho com os gastos dos jogadores no ano passado, pubg mobile Os números aumentaram apenas sete por cento ano a ano, relatórios da Sensor Tower. pode sugerir pubg mobile O crescimento diminui completamente fogo livre Saltos de foguete.

Também verificamos com outra empresa de análise, a Appfigures, e, embora os dados fossem diferentes, ainda sugeria que fogo livre Está pegando. pub MudançaE PUBG Mobile Lite, e as edições chinesa e indiana de pubg mobile Ela trouxe um lucro combinado de US$ 639 milhões no ano passado, de acordo com a Appfigures, enquanto fogo livre Ele ganhou US $ 414 milhões.

A Apple e o Google não responderam imediatamente a um pedido de comentário. Jason Jules, porta-voz Empresa-mãe, Garena Al Bahar, Diz A beira “As alegações de Crafton são infundadas.”