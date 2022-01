O diretor do Devil May Cry provoca um novo jogo

Hideaki Itsuno está provocando um novo jogo. Para quem não sabe, Itsuno é diretor e designer da Capcom, sendo responsável pelo patrocínio Devil May Cry E Doutrina do Dragão. Além disso, ele também atuou e influenciou séries como Power Stone, Lutador de rua, E Darkstalkers. Embora não seja tão conhecido como alguns dos maiores diretores e criadores de videogames do Japão, como Hideo Kojima e Hidetaka Miyazaki, ele é uma figura proeminente na indústria e está a caminho de uma posição de reputação. Basta dizer que, quando ele provoca um novo jogo, muitos prestam atenção especial Devil May Cry E Doutrina do Dragão fãs.

Via Twitter, Itsuno fez uma atualização de fim de ano e desejou a todos um Feliz Ano Novo. Para tanto, Itsuno destaca que “o próximo projeto certamente antecede o ano passado”, ou seja, tem avançado. Além disso, Itsuno pede a seus fãs “por favor, esperem por isso.”

Infelizmente, Itsuno não disse o que é esse projeto. De acordo com vários rumores, é uma sequência tão esperada Doutrina do Dragão, o que faz sentido, já que o IP está conseguindo lidar com o anime da Netflix. No entanto, devido ao sucesso de Devil May Cry 5, o último jogo de Itsuno, Devil May Cry 6 Também não deve ser excluído. Claro, o jogo obscuro pode ser um novo endereço IP ou um retorno a um dos endereços IP mencionados acima, mas essas duas possibilidades parecem improváveis.

Feliz Ano Novo de 2022! O próximo projeto é definitivamente antes do ano passado. Por favor, aguarde por isso. – Hideaki Itsuno (@tomqe) 31 de dezembro de 2021

Como sempre, iremos mantê-lo atualizado. No momento, não há informações sobre quando o jogo será revelado. Pode ser em 2022, mas nada no tweet acima sugere muito.

