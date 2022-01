A Intel está forçando os fabricantes de placas-mãe a desabilitar o suporte a AVX-512 em todas as CPUs Alder Lake com um BIOS a caminho

Enquanto testávamos as CPUs Intel Alder Lake Desktop, descobrimos que o suporte a AVX-512 não foi alterado e pode ser facilmente habilitado, embora este conjunto de instruções seja completamente desabilitado por um BIOS que está por vir.

CPUs de desktop Intel Alder Lake perdem suas instruções AVX-512 com o próximo BIOS importante dos fabricantes de placas-mãe

Embora as CPUs Alder Lake da Intel não sejam oficialmente mencionadas como compatíveis com as instruções AVX-512, elas podem ser ativadas desativando os núcleos “Gracemont” ativos e deixando os núcleos de desempenho “Golden Cove” ligados. Isso fornece um desempenho ligeiramente melhor e maior eficiência do que as instruções AVX2 padrão. Embora os núcleos eletrônicos tenham suas próprias vantagens em várias cargas de trabalho, as instruções do AVX-512 também parecem atingir maior eficiência.

O CPU Intel Core i7-12700F Non-K Alder Lake é cerca de 10% mais rápido do que o Ryzen 7 5800X da AMD em benchmark de vazamento

Mas isso está prestes a mudar Laboratório de Igor Os relatórios indicam que a Intel tem orientado os fabricantes de placas-mãe a remover o suporte AVX-512 nas CPUs Alder Lake com uma atualização de BIOS próxima. Não é de surpreender que essa mudança tenha ocorrido alguns dias antes dos planos da Intel para lançá-la Uma variedade diferente do Lago K Alder Que contará com a maioria dos modelos apenas P-core (Core i5 e Core i3 para não híbridos).

Desempenho Intel AVX-512 vs. AVX2 em CPUs Alder Lake. (Créditos da imagem: Igor Lab)

Esses chips têm o potencial de ser um item importante para servidores e estações de trabalho de nível básico onde seus recursos AVX-512 podem ser usados. A Intel não quer que isso aconteça e, como tal, eles estão fazendo o possível para remover o suporte ao conjunto de instruções da equação. Há mais, no entanto, e Igors Lab explica que as diretrizes do padrão AVX2 têm uma vantagem de aceleração térmica muito estrita em todos os chips híbridos que são reconhecidos no HWiNFO como “IA: Limite máximo de turbo – Sim”.

Suporte / Limites para Intel Alder Lake AVX512 e AVX2 em HWiNFO (créditos de imagem: Laboratório de Igor):





O travamento térmico resulta em velocidades de clock limitadas e a razão declarada é evitar a deterioração da transferência de elétrons dentro dos novos chips. Existem agora poucos sistemas que podem atingir os clocks máximos de 5,2 GHz para o chip por causa deste acelerador porque muitos computadores não terão resfriamento suficiente para atingir esses clocks altos.

Felizmente, já existem soluções para esses dois obstáculos AVX, aceleração do AVX2 e liberação do AVX-512. Por exemplo, a Asus implementou um patch em suas versões de BIOS para as placas-mãe da série "Maximus" que desabilita o controle AVX2. A única coisa importante aqui é que o relógio já deve estar configurado na BIOS no momento da inicialização. Caso contrário, uma alteração subsequente via software dentro do sistema operacional estará na rede de pesca da Intel novamente. Via Igor مختبر Lab

Agora você pode ficar com o BIOS existente e manter as instruções do AVX-512, mas espera-se que as placas-mãe de estoque mais recentes fiquem sem BIOS. Além disso, você definitivamente precisará de um BIOS melhor do que o disponível no lançamento para obter boa estabilidade e compatibilidade DDR5 para suas CPUs Alder Lake, mas atualizar significa dizer adeus ao conjunto de instruções. Portanto, é uma jogada realmente estranha da Intel, e se eles estavam tão irritados com essa vantagem sobre as CPUs para consumidores, eles não deveriam tê-la em primeiro lugar.