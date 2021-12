Apple Sale Live Blog: as melhores vendas de janeiro de iPad, MacBook e Apple Watch já estão no ar

refrescar

(Crédito da imagem: Apple) Você pode imaginar o mais recente Apple Watch? O Series 7 é definitivamente o Apple Watch mais utilizável até hoje, graças à sua tela maior e uma tela sempre ativa aprimorada. Embora só tenha sido lançado em meados de outubro, a Amazon foi interrompida $ 50 de desconto em modelos selecionados Está ligado e desligado desde antes do Natal, reduzindo o preço da versão GPS 41 mm para £ 349 e da versão 44 mm para $ 379,99. Muitas vezes, apenas a edição desportiva do trevo é reduzida, mas atualmente também existem descontos nos modelos Abyss Blue, Midnight e Stars. Não há descontos para a Série 7 no Reino Unido, mas John Lewis tem descontos £ 100 de desconto no GPS Apple Watch Series 6 em vermelho Agora por £ 279. Curry possui a versão celular de £ 140 Na mesma hora – agora £ 349. Ele é dono da Amazon Apple Watch SE a partir de £ 249£ 20 de desconto em modelos diferentes.

(Crédito da imagem: Futuro) É hora de atualizar seus fones de ouvido desgastados e cansados? Por que não presentear seus ouvidos e comprar alguns AirPods da Apple de qualidade? Nos Estados Unidos, você pode cortar um par de Apple AirPods (2ª geração) com caixa de carregamento $ 119,95 No Walmart Now; Isso representa um desconto de £ 40 no preço original de US $ 159,95. Se você estiver no Reino Unido, entretanto, primeira classe Apple AirPods Pro reduzido de £ 239 para £ 187 Na Amazon, para economizar £ 52.

(Crédito da imagem: Apple) Você está ansioso para lançar o melhor e mais recente iPad? Amazon UK tem o iPad Pro 2021 (12,9 polegadas, Wi-Fi, 128 GB, versão prata) Preço reduzido do preço padrão da Apple de £ 999 para £ 956,62. Isso economiza mais de £ 42 e oferece as melhores especificações do iPad, incluindo o mais recente chip M1, o mais recente display Liquid Retina XDR de 12,9 polegadas e as mais recentes câmeras de voo; É um sensor de largura de 12 MP, sensor de largura de 10 MP e um scanner LiDAR para realidade aumentada imersiva. Considerando que o novo iPad Pro foi lançado apenas em maio, isso não é nada ruim. Enquanto isso, nos EUA, não encontramos ofertas na versão de 12,9 polegadas, mas você pode obter A versão de 11 polegadas do 2021 iPad Pro (Wi-Fi, 128 GB) na Amazon por apenas US $ 749, o que economiza US $ 50 em relação ao preço anterior de US $ 799.