Novos trajes espaciais, teste familiar: NASA está de volta ao monóxido de carbono para se preparar para a exploração de Marte, de volta à lua

Os “trajes lunares” originais foram testados aqui na década de 1960

(Atualização: vídeo e comentários adicionados do administrador da NASA)

BEND, Ore. (KTVZ) – A NASA testou recentemente novos trajes espaciais projetados para retornar à Lua e explorar Marte no futuro em uma série de locais naturais em áreas especiais ao redor e perto do centro de Oregon.

O Dr. Pascal Lee, gerente do projeto Haughton-Mars da NASA, liderou o esforço de teste em Oregon no final do mês passado.

“Achamos que era realmente conveniente, porque temos um traje espacial para testar e vamos voltar para a lua, então viemos para Oregon”, ele me disse na segunda-feira.

Estou de volta, quero dizer.

Os astronautas da Apollo treinaram e testaram seus trajes espaciais em Oregon durante a década de 1960 porque a paisagem vulcânica é muito semelhante à lua.

Ele disse que ainda não voltaram ao Oregon para ver como isso é útil.

“Ficamos maravilhados com a qualidade de todos eles”, disse-me ele.

Uma tripulação de cerca de 10 pessoas veio ao Oregon para testar os novos trajes em alguns desses mesmos locais, que incluem Lava Butte, Big Obsidian Lava Flow, Fort Rock, Hole in the Ground e Yapoah Lava Flow em McKenzie Pass.

Eles também visitaram uma série de novos locais para se preparar para a próxima missão da NASA às terras altas do pólo sul da Lua – e eventualmente a Marte.

Os novos locais incluem o Pumice Slope no Crater Lake National Park, Painted Hills no John Day Fossil Peads National Monument, Skylight Cave e Little Nash Crater.

“Caso você não saiba”, ele me disse, “Oregon tem posições analógicas muito boas para a Lua e também para Marte.”

A razão pela qual eles estão testando novos locais como Starlight Cave é porque, pela primeira vez, eles estão testando trajes espaciais projetados especificamente para cavernas.

Ele me disse que estão estabelecendo requisitos para o que os trajes espaciais do futuro podem precisar para explorar cavernas.

“Queremos – há outras coisas sobre as quais não posso falar, mas estava tudo bem”, ele me disse com um grande sorriso.

Outra mudança que está sendo testada nos novos trajes é a adição de eletrônicos.

Os trajes são projetados para exibir mapas GPS, mostrar frequências cardíacas, responder a comandos de voz e auxiliar na amostragem detalhada de imagens. Exatamente o que você esperaria de um traje espacial do século 21.

Ele me disse: “As coisas que farão as caminhadas espaciais na Lua e em Marte mais seguras na estrada. Este tipo de tecnologia precisa ser testado em um ambiente de campo do mundo real, que é o motivo de termos vindo para Oregon.”

Lee espera que os trajes sejam usados ​​na superfície lunar na próxima década e disse que este foi um primeiro passo promissor.

“Os detalhes serão escritos em jornais técnicos e revistas, mas o resultado é que funciona muito bem e muito bem.” Ele me disse.

Lee disse que viu astronautas explorando Marte em meados da década de 2030 e espera fazer mais testes em Oregon antes disso.

“Se você pudesse levar astronautas para treinar em cinco lugares da Terra, o Oregon estaria, na minha opinião, entre os cinco primeiros”, ele me disse.