As hospitalizações por COVID-19 no Alasca estão aumentando novamente, aumentando a pressão de espaço na UTI

O Alasca relatou outro número recorde de hospitalizações para pessoas com COVID-19 no fim de semana em meio a um aumento contínuo vinculado à variante delta altamente contagiosa responsável pela maioria dos casos do estado.

O Fairbanks Memorial Hospital também relatou duas novas mortes em pessoas com o vírus no fim de semana, em meio a um grande número de casos COVID-19 relatados em Fairbanks e comunidades do Ártico, incluindo 175 casos relatados apenas na sexta-feira.

Prestadores de serviços médicos e autoridades de saúde dizem que uma combinação de falta de pessoal, admissões pesadas e uma multidão de pacientes com COVID-19 está empurrando os hospitais estaduais para o limite do que o sistema pode suportar e ainda fornecer cuidados.

Dados estaduais divulgados na segunda-feira mostraram que 210 pacientes com coronavírus foram admitidos em hospitais em todo o estado no domingo, mais da metade deles em Anchorage. Isso é um pouco mais alto do que o recorde de quinta-feira de 208. As hospitalizações relacionadas ao vírus aumentaram mais de 1.200% desde o final de junho, quando havia quase duas dúzias de pacientes infectados com COVID ao mesmo tempo.

A partir de segunda-feira, o município de Anchorage Relatórios Não há leitos de UTI disponíveis na cidade, embora esses dados possam mudar rapidamente.

Autoridades de saúde disseram no final da semana passada que algumas enfermeiras da UTI estão cuidando do dobro de pacientes do que normalmente fariam: em vez de uma enfermeira para cada dois pacientes, muitas estão cuidando de três ou quatro.

Na semana passada, o Fairbanks Memorial Hospital começou a reconfigurar três salas de reuniões de atendimento ao paciente “como uma resposta de emergência ao grande aumento no COVID e à severa escassez de pessoal”, de acordo com um e-mail da porta-voz do hospital Kelly Attlee. Os pacientes que residem lá provavelmente requerem menos cuidados intensivos. O hospital também converteu uma sala de dia dentro da unidade de enfermagem para acomodar cinco leitos.

O hospital não pode usar o pátio do Carlson Center para cuidados alternativos porque o Alasca não possui uma declaração de emergência ativa para permitir tal uso. Attlee disse que contratar no centro teria sido um desafio de qualquer maneira.

“Este espaço será usado no caso de ficarmos sem espaço para prestar cuidados”, escreveu ela.

As estatísticas mostram que a maioria dos pacientes com COVID-19 hospitalizados não estão imunes. Durante a última semana de agosto, 81% dos pacientes hospitalizados tiveram coronavírus e 85% dos pacientes na unidade de terapia intensiva não receberam a vacinação, de acordo com o Hospital Estadual do Alasca e Associação de lares de idosos. 17 dos 18 pacientes com COVID-19 não foram vacinados em ventiladores.

Na segunda-feira, 61,8% dos alasquianos elegíveis haviam recebido pelo menos uma dose da vacina e 56,5% haviam sido totalmente vacinados, de acordo com o estado. dados. Depois de reivindicar o título de estado mais poluído no início deste ano, o Alasca na segunda-feira Classificação 35 por pessoa.

O estado relatou um total de 1.431 novos casos no Alasca durante o período de três dias no fim de semana, incluindo 784 casos na sexta-feira, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Sociais do Alasca. painel de controle.

O painel do estado ainda não reflete as novas mortes de Fairbanks; Nenhuma nova morte foi relatada até segunda-feira. Desde março de 2020, 445 habitantes do Alasca e 14 residentes de fora do estado morreram de COVID-19.

Outras áreas também estão registrando um maior número de infecções, incluindo a área North Slope Borough e a comunidade Mat-Su de Wasilla e Palmer, que respondem por um quarto dos casos – 90 dos 370 – relatados no sábado, de acordo com dados estaduais .

Autoridades estaduais afirmam que o alto número de novos casos está levando a um acúmulo de testes e rastreamento de contatos, ambas estratégias usadas para limitar a disseminação do vírus.

Na segunda-feira, a taxa média de positividade do teste de sete dias do estado – o número de testes positivos do total de testes administrados – era de 9,25%, quase um recorde desde o início da pandemia. Autoridades de saúde dizem que qualquer coisa acima de 5% indica a necessidade de mais testes.