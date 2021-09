Um estranho tubarão com cara de porco é encontrado morto no Mar Mediterrâneo. isto é real?

Na água, ele se parece com qualquer outro tubarão: um rápido pescador cinza com íngremes nadadeiras dorsais projetando-se de suas costas. Mas dê uma olhada no rosto dela, e de repente você fecha os olhos para a vida real emoji de porco .

conhecer tubarão áspero angular (Oxynotus Center) – é conhecido em alguns portos como “peixe porco”. Oficiais da marinha em Elba (uma ilha italiana no Mediterrâneo não muito longe da Toscana) causaram um alvoroço online quando tiraram uma dessas belezas da água em 3 de setembro, postando fotos das excentricidades teimosas. no Facebook .

Se a cabeça achatada do tubarão, os olhos arregalados e o focinho rosa não bastassem para merecer o apelido de “peixe-porco”, uma única declaração de sua boca deveria dissipar todas as dúvidas.

Parece melhor visto de lado. (Crédito da imagem: cortesia de Isoladelbaapp.com)

“Geralmente é chamado de ‘pigfish’ porque, quando sai da água, emite uma espécie de grunhido”, disse Yuri Tiberto, do Aquário de Elba, na Itália. Notícias da mídia da Toscana após a última descoberta.

De acordo com a página do aplicativo da Ilha de Elba no Facebook, oficiais da Marinha encontraram o tubarão esfarrapado flutuando na água antes de movê-lo para o cais. Os tubarões são abundantes no Mediterrâneo, onde suas barbatanas dorsais espinhosas e corpos relativamente grandes os tornam vulneráveis ​​à caça, de acordo com o Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) . Por causa disso, o número angular de tubarões vem diminuindo há décadas, e a espécie é considerada vulnerável (isso é uma posição mais segura do que “em perigo” na escala da Lista Vermelha).

O tubarão também vive em todo o Atlântico oriental, da Noruega à África do Sul. Eles são observados entre 200 e 2.200 pés (60 a 670 metros) abaixo da superfície do oceano e geralmente atingem cerca de 3,3 pés (1 metro) de comprimento, de acordo com a IUCN.

O Mediterrâneo não sofre com a escassez de tubarões exóticos. Em julho de 2019, os pescadores do Mediterrâneo pescaram tubarão “pelado” Qualquer tubarão que pareça ter nascido sem pele ou dentes. Surpreendentemente, o tubarão viveu 3 anos antes de morrer nas redes dos pescadores. Os cientistas ainda não viram nada parecido.

