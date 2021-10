Nova Zelândia e Reino Unido chegam a um acordo de livre comércio

O projeto de acordo, que vem após 16 meses de negociações, é o mais recente negociado pelo Reino Unido após sua saída da União Europeia.

O acordo não deve impulsionar a economia britânica. Mas Downing Street disse que espera “abrir caminho” para a adesão da Grã-Bretanha Parceria Transpacífico (CPTPP) , que é uma área de livre comércio de 11 países do Pacífico, incluindo a Nova Zelândia.

“Este é um grande negócio para o Reino Unido, cimentando nossa amizade de longa data com a Nova Zelândia e fortalecendo nossas relações com o Indo-Pacífico”, disse o primeiro-ministro Boris Johnson em um comunicado.

O comércio entre o Reino Unido e a Nova Zelândia valia 2,3 bilhões de libras (US $ 3,2 bilhões) em 2020, o que representa menos de 0,2% de todo o comércio do Reino Unido. O negócio não deve aumentar o PIB do Reino Unido, de acordo com as próprias estimativas do governo do Reino Unido.