Tesla pressiona escritório de Modi na Índia para cortar impostos antes de entrar no mercado de sourcing

Nova Delhi (Reuters) – Tesla Inc (TSLA.O) Quatro fontes instaram o escritório do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, a reduzir os impostos de importação de veículos elétricos antes de entrarem no mercado, aumentando os pedidos que enfrentaram objeções de algumas montadoras indianas.

A Tesla quer começar a vender carros importados na Índia este ano, mas diz que os impostos do país estão entre os mais altos do mundo. pedido de deduções fiscais Reportado pela primeira vez pela Reuters em julho – Levantou as objeções de muitos atores locais, que dizem que tal movimento irá desestimular o investimento na fabricação local.

Quatro fontes familiarizadas com as discussões disseram que os executivos da Tesla, incluindo o chefe de política da Índia, Manoj Khurana, transmitiram as demandas da empresa aos funcionários da Modi no mês passado em uma reunião a portas fechadas, dizendo que os impostos eram altos demais.

Durante a reunião no escritório de Modi, Tesla disse que a estrutura de funções da Índia não tornaria seus negócios no país uma “proposta viável”, segundo uma das fontes.

A Índia impõe um imposto de importação de 60% sobre os veículos elétricos que custam $ 40.000 ou menos, e um imposto de importação de 100% sobre os carros acima de $ 40.000. Analistas disseram que os carros da Tesla nessas taxas se tornariam muito caros para os compradores e poderiam limitar suas vendas.

Três das fontes disseram que Tesla apresentou um pedido separado para uma reunião entre o CEO Elon Musk e Modi.

O escritório de Modi e a Tesla Inc., bem como seu escritório executivo Khurrana, não responderam a um pedido de comentário.

Não está claro o que o escritório de Modi disse especificamente à Tesla em resposta, mas as quatro fontes disseram à Reuters que os funcionários do governo estão divididos sobre as demandas da montadora dos EUA. Alguns funcionários querem que a empresa se comprometa com a fabricação nacional antes de considerar quaisquer créditos de imposto de importação.

As fontes acrescentaram que a preocupação com o impacto na indústria automobilística local está pesando sobre o governo.

Empresas indianas como a Tata Motors (TAMO.NS), que recentemente Eu levantei um bilhão de dólares de investidores Incluindo o TPG para impulsionar a produção doméstica de veículos elétricos, ele disse que conceder concessões à Tesla seria contra os planos da Índia de aumentar a fabricação doméstica de veículos elétricos.

“Se a Tesla fosse a única fabricante de carros elétricos, a redução das tarifas teria funcionado. Mas existem outras fontes”, disse uma das fontes, que tem conhecimento direto do pensamento do governo.

Este mês, o ministro dos transportes disse que a Tesla não deve vender carros feitos na China na Índia, mas sim fabricados localmente, mas a Tesla indicou que primeiro quer experimentar as importações.

Musk disse no Twitter em julho que “se a Tesla conseguir ter sucesso com carros importados, é muito provável que haja uma fábrica na Índia”.

O mercado indiano de veículos elétricos premium ainda está em sua infância e a infraestrutura de carregamento é escassa. Apenas 5.000 dos 2,4 milhões de carros vendidos na Índia no ano passado eram elétricos.

Um funcionário do governo disse que reduzir as taxas por um período limitado para abrir caminho para a entrada da Tesla poderia “reforçar a imagem favorável ao investidor da Índia e as credenciais verdes”, ao mesmo tempo que atrai mais investimentos.

(Reportagem de Aditi Shah) Edição de Philippa Fletcher

