França saúda a vitória e Facebook concorda em pagar por conteúdo de jornal | França

Posteriormente, a França saudou sua vitória em sua longa busca por ações mais justas das empresas de tecnologia Site de rede social do Facebook Fez um acordo com um grupo de jornais nacionais e regionais para pagar pelo conteúdo compartilhado por seus usuários.

Na quinta-feira, o Facebook anunciou um acordo de licenciamento com a aliança APIG para jornais nacionais e regionais franceses, que inclui Le Parisien e Ouest-France, bem como títulos menores. Ele disse que isso significa “pessoas em Site de rede social do Facebook Eles poderão continuar a enviar e compartilhar notícias livremente entre suas comunidades, garantindo a proteção de direitos autorais de nossos parceiros de publicação. ”

A França vem lutando há dois anos para proteger os direitos autorais e as receitas de sua imprensa e agências de notícias contra o que descreve como o domínio de poderosas empresas de tecnologia que compartilham conteúdo de notícias ou apresentam notícias em buscas na Internet.

Em 2019, a França se tornou o primeiro país da União Europeia Idade de orientação de direitos autorais As empresas de mídia e agências de notícias, chamadas de “direitos vizinhos”, que exigiam grandes plataformas de tecnologia para abrir conversas com editores que buscavam pagar pelo uso do conteúdo das notícias. Mas levou longas negociações para chegar a acordos sobre o pagamento de editores pelo conteúdo.

Não foram fornecidos detalhes sobre o valor exato acordado entre o Facebook e a APIG.

Pierre Louise, chefe do grupo de mídia Les Echos-Le Parisien, liderou a aliança do jornal que negociou como um grupo com o Facebook. Ele disse que o acordo foi “o resultado de um diálogo franco e frutífero entre as editoras e uma plataforma digital líder”. Ele disse que os termos acordados permitirão ao Facebook implementar a lei francesa “ao mesmo tempo em que fornece financiamento significativo” para as editoras de notícias, especialmente as menores.

Outros jornais, como o diário nacional Le Monde, negociaram seus próprios negócios nos últimos meses. As agências de notícias também negociaram separadamente.

Depois de uma diretiva francesa de 2019 para proteger os direitos dos editores, uma disputa de direitos autorais irrompeu por mais de um ano, durante a qual grupos de mídia franceses buscaram encontrar um terreno comum com empresas internacionais de tecnologia. O Google inicialmente se recusou a obedecer, dizendo que grupos de mídia já haviam se beneficiado com o recebimento de milhões de visitas em seus sites. Os meios de comunicação que lutam com a redução das assinaturas da mídia impressa se queixam de não receber uma parte dos milhões de anúncios exibidos ao lado das notícias, principalmente no Google.

Mas este ano o Google anunciou que havia chegado a um acordo preliminar com a APIG para pagar as editoras por uma seleção do conteúdo mostrado em suas buscas.

O Facebook disse que além de pagar pelo conteúdo francês, também lançará um serviço de notícias francês, o Facebook News, em janeiro – um seguimento a serviços semelhantes nos EUA e no Reino Unido – “para dar às pessoas um espaço dedicado para acessar conteúdo de ‘confiável ‘e fontes de notícias confiáveis. “”.

O Facebook fechou acordos com a maioria das maiores empresas de mídia da Austrália no início deste ano. A Nine Entertainment, que inclui o Sydney Morning Herald and the Age, disse em seu relatório Relatório anual Ela esperava um “forte crescimento de curto prazo” de seus negócios com o Facebook e o Google.

Jornais britânicos, incluindo The Guardian assinado ano passado Para um programa no qual o Facebook paga para licenciar artigos que aparecem em uma seção de notícias dedicada no site de rede social. Separadamente, em julho, Guardian Australia Faça um acordo com o Facebook Para licenciar o conteúdo de notícias.