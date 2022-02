Nenhum jogo Smash Bros. Ultimate na Evo 2022 por causa da Nintendo

foto : nintendo

Super Smash Bros. não será distinguido Na Evo 2022, o maior evento de jogos de luta do ano. A organização de esports de propriedade da Sony anunciou, em comunicado, a perda do lutador de plataforma no twitter hojeE ele parece culpar a Nintendo pela decisão, que historicamente tentou controlar rigidamente como seus jogos são apresentados na natureza.

Depois de revelar a lista completa de jogos que serão jogados no Evo 2022 em uma transmissão ao vivo em 8 de março no Twitch, a organização se antecipou a perguntas sobre Smash Bros. Dizendo de antemão que não será incluído. “Queremos dizer-lhe que de antemão Super Smash Bros. “Eles nunca vão ressurgir”, escreveram os organizadores do Evo. Desde 2007, vimos momentos históricos de Super Smash Bros criados em eventos Evo. Estamos tristes que a Nintendo tenha escolhido não continuar este legado conosco este ano.”

Evo estava online apenas no ano passado devido à pandemia, e Cancelado em 2020 devido a alegações de má conduta sexual Contra o então CEO do torneio. Antes disso , Smash Bros. Final Eu fui Destaque no evento de 2019. Smash Bros.e depois Smash Bros. Way UAmbos se tornam uma parte importante da série do campeonato a cada ano, resultando em algumas partidas competitivas e momentos atuais Momentos importantes na história dos esports Junto com legados de séries de jogos de luta como Lutador de rua E a Tekken.

No entanto, a Nintendo nem sempre jogou bem com o Evo. O Mário-criador Infamous tentou desligar briga Campeonato na Evo 2013E insistiu em não permitir a transmissão ao vivo do torneio Smash Bros. partidas. Mas depois de uma reação de fãs e jogadores, a empresa finalmente cedeu.

março de 2021, Sony anunciou que vai comprar o Evo. E em novembro passado, a Nintendo anunciou que faria parceria com a Panda Global para… próprios anfitriões Smash Bros. circuito competitivoEmbora a empresa ainda não tenha revelado detalhes de quando a série começará. Não está claro se esses desenvolvimentos concorrentes desempenharam um papel nessa decisão.

“A Nintendo gostou de interagir com os fãs em torneios Evo anteriores e desejo aos organizadores do show o melhor em seu novo projeto”, porta-voz da Nintendo Ele disse naquela época. “Continuaremos a avaliar o Evo e outras oportunidades, pois planejamos o futuro online e offline Super Smash Bros.. Atividade do campeonato.

Nintendo, Sony, Evo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Evo 2022 poderia ter sido a primeira vez Super Smash Bros. Teria sido mostrado no evento com todos os personagens para download disponíveis. Três anos após o lançamento, em outubro passado a Nintendo revelou que Corações do Reino sura Ele será o 86º e último lutador do jogo. Apoiador corpo a corpo e ex-vencedor da EVO, Juan “Hungrybox” Debiedma, Eu sugeri Os jogadores sediarão seu próprio torneio em Las Vegas em 5 de agosto, mesmo fim de semana da Evo 2022.