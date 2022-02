Zelda: Máscara Cutscene de Majora ao mudar aparentemente “mais refinado para N64” da emulação do Wii Virtual Console

nintendo ontem Mais um jogo adicionado à expansão do Switch Online E atualize a biblioteca N64 para a versão 2.0.0.

estava lá Todos os tipos de melhoriasmas esta última atualização é ainda melhorar Do que o esperado, parece. De acordo com “Zelda 64 Scholar” e usuário do Twitter FIG (Como explicado pelo dataminer da Nintendo cúpula de aveia), emulação The Legend of Zelda: Majora’s Mask No Switch Online, é realmente “mais preciso para o N64” em uma “situação” do que na versão do Wii Virtual Console.

Atenção – spoilers da máscara Majora no vídeo abaixo:

OatmealDome: “Majora’s Mask – Aqui está uma situação em que a versão do Switch é realmente *melhor* que as versões anteriores e mais refinada para o N64, graças a um patch que a Nintendo adicionou. Ele corrige uma cena que funciona muito rápido, fazendo com que ela termine também cedo.”

Na versão Switch de Majora Mask, há um atraso que foi intencionalmente adicionado à cena do Giant’s Cutscene (dos quadros 1120 a 1616).

Isso é para simulação de atraso do N64 e corrigiu um problema em que VC e outros emus terminavam a cena antes que a música terminasse. No contexto de um sprint, isso perde 8 segundos pic.twitter.com/wVvMBkc6Nm – Figos (@Fig02_) 26 de fevereiro de 2022

É impressionante se for esse o caso – a biblioteca Wii Virtual Console N64 ainda é considerada por muitos como a “melhor” geração de emulação Nintendo N64. Você pode ler mais sobre isso em nossos posts anteriores.

Como OatmealDome aponta ainda, a precisão na versão Switch de Majora’s Mask é uma boa notícia para os fãs que exigem uma experiência mais parecida com a versão original do Nintendo 64, mas não tão boa para a comunidade de velocidade, onde tecnicamente leva mais tempo para ser concluída .

você pode ver o Muitas outras melhorias na história de ontem. Este é mais um exemplo do esforço que a Nintendo aparentemente está colocando neste serviço pago para não apenas melhorá-lo, mas, neste caso, torná-lo ainda melhor do que as emulações anteriores de jogos N64.

Você está pronto para dar outra olhada no Switch Online Expansion Pack após a atualização mais recente? Você já está inscrito? Deixe seus pensamentos nos comentários.