Vídeo: Nintendo lança novo comercial para Kirby and the Forgotten Earth, mudança começará no próximo mês

Kirby comemora seu 30º aniversário este ano e, como parte disso, a Nintendo está lançando a nova aventura Kirby e a Terra Esquecida para mudar.

Ele chegará no próximo mês em 25 de março e, antes do lançamento do jogo, a Nintendo estava criando entusiasmo com todos os tipos de trailers. Recentemente, demos uma olhada O carro de Kirby se parece com o último show do Nintendo DirectAgora, a Nintendo of America lançou um novo comercial.

São apenas 30 segundos, mas consegue exibir todos os tipos de cenas – destacando a jogabilidade divertida oferecida na versão mais recente.

participação em Nintendo ao vivo Em

Mais uma vez, este jogo será lançado no próximo mês – e pelo que parece, Também haverá suporte para amiibo. Isso não é tudo para Kirby este ano também. Como observado, é sua 30ª festa em 2022, e parece que a Nintendo tem uma variedade de projetos planejados.

Isso é exatamente o que a Nintendo disse em seu perfil Último relatório financeiro Observe como será feita a colaboração com o HAL Lab:

“Este ano também marca o 30º aniversário de Kirby. Para comemorar este aniversário, estamos planejando uma variedade de projetos em colaboração com o HAL Lab do desenvolvedor Kirby, com o objetivo de compartilhar a magia da série Kirby com muitas pessoas.”

Aqui está outra olhada em Kirby consumindo um carro, caso você tenha perdido a primeira rodada:

participação em Nintendo ao vivo Em

Você experimentará o novo jogo Kirby quando chegar ao Nintendo Switch no próximo mês? Deixe um comentário abaixo.