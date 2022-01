Michigan Panthers da USFL contrata Jeff Fisher como treinador principal

Não haverá piadas 9-7 ou 8-8 sobre Jeff Fisher na primeira temporada da USFL. A liga planeja jogar apenas 10 jogos nesta temporada.

Fisher, o treinador de longa data do Titãs do Tennessee e então Carneiros de Los Angeles, ressurgiu. O Michigan Panthers anunciou na quinta-feira que contratou Fisher para ser seu primeiro treinador. A reinicialização da USFL, que fez sucesso como liga de futebol da primavera por alguns anos na década de 1980, começará em 16 de abril.

Fisher teve uma carreira de 22 anos como treinador principal da NFL, começando com o Houston Oilers em 1994. Seu último trabalho foi com o Los Angeles Rams em 2016, o primeiro ano da equipe depois de se mudar para Los Angeles de St. Louis.

Fisher pairando em torno de um recorde de 0,500 a cada temporada tornou-se uma piada nas mídias sociais durante seu tempo com os Rams. Fisher teve um recorde de 173-165-1 como treinador da NFL. Ele quase ganhou um Super Bowl com os Titans, ficando aquém dos Rams no Super Bowl XXXIV.

A USFL é a última liga a experimentar na primavera, apoiando-se na nostalgia da liga em que Steve Young, Jim Kelly e Reggie White jogaram. Os jogos serão em Birmingham, Alabama, mas as equipes terão nomes de antigas franquias da USFL, como New Jersey Generals, Philadelphia Stars e Michigan Panthers. A primeira versão da liga era mais conhecida por caçar algumas grandes estrelas antes que a NFL pudesse pegá-las, e depois ter que desistir após uma tentativa malsucedida de se tornar uma liga de outono para competir com a NFL. A USFL tentará ter sucesso onde outras ligas de futebol iniciantes, como a Alliance of American Football e duas versões da XFL, falharam.

Alguns treinadores da USFL têm nomes reconhecíveis da NFL ou da faculdade, como Todd Haley, Larry Fedora e Kevin Sumlin. Fisher é o nome mais famoso da lista. Muitas brincadeiras de mídia social se seguirão.