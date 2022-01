USMNT marca contra El Salvador: gol de Antonee Robinson rende outra vitória modesta para Gregg Berhalter

A seleção masculina dos Estados Unidos está se aproximando de sua posição no Catar após a vitória por 1 x 0 sobre El Salvador na quinta-feira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Longe de ser afiado, os americanos perderam chances claras no primeiro tempo, mas conseguiram a vitória no início do segundo tempo graças à excelente finalização de Anthony Robinson na área de pênalti. O defesa do Fulham já bisou nas eliminatórias para vermelho, branco e azul após o seu golo aos 52 minutos.

Entrando no dia com um placar de 5-3-1, os americanos perceberam que tinham chance de manter a liderança em uma das três vagas diretas para a Copa do Mundo de 2022, e fizeram o trabalho apesar de não terem sido persuadidos. Com o jovem superastro Ricardo Pepe no banco, foi Jesus Ferreira, seu antigo companheiro de equipe no FC Dallas, que começou. Mas o atacante colombiano não teve sucesso, perdendo uma boa chance e uma de ouro nos primeiros 20 minutos.

Os Estados Unidos tiveram 62,4% de posse de bola naquela noite e 17 chutes a seis de El Salvador, mas os que acertaram vieram nos rebotes, pois a defesa visitante não conseguiu responder a tempo. dê uma olhada:

Os Estados Unidos marcaram xG 2,98, mas não se arriscaram para deixar de lado, enquanto ainda ganhavam confortavelmente com El Salvador oferecendo quase nada daqui para frente. A equipe de Hugo Perez teve apenas 0,20 xG em seis arremessos totais.

Parecia que Weston McKinney sofreu uma pancada no final do jogo, mas Greg Berhalter falou com a equipe médica e todos serão avaliados antes do jogo de domingo contra o Canadá. Paramount +. Sua batida não parece ser uma preocupação.

Aqui estão alguns dos pontos obtidos na partida:

1. Robinson vem sozinho

Fora McKennie, Robinson provavelmente tem a melhor forma de clube de qualquer um na seleção nacional e começou a se traduzir em sucesso para o clube e o país.

“Chamamos nosso lateral de uma superpotência em nosso time”, disse Berhalter. “Fazemos isso porque eles dão, eles nos dão isso e nos dão gols se você olhar para as eliminatórias da Copa do Mundo até agora”. Nossa aparição completa contribuiu muito, Sergio [Dest] Ele tem objetivos e ajuda, Robinson tem objetivos e ajuda, e Wedlin ajuda. Nossos laterais são ótimos para nós e são uma grande parte da nossa maneira de jogar.”

A confiança de Robinson apareceu em sua celebração emocionante e seu estilo peculiar depois também. Ele não perde um jogo desde dezembro por clube ou condado. (É uma celebração que Berhalter também não baniria)

Foi uma grande atuação, já que Robinson preencheu a folha de estatísticas com 86 toques, três chances foram feitas, três chutes a gol e nove recuperações, o que foi bom para um segundo lugar no time. Ele entrou na lateral e se tornou uma vaga designada antes da Copa do Mundo no Catar, quando era um dos maiores pontos de interrogação no elenco antes da fase classificatória.

2. Não se esqueça de Adams sempre confiável

Quando você não ouve um meio-campista defensivo ser chamado com frequência durante uma partida, geralmente significa que ele estava no seu melhor. Tal foi o caso de Tyler Adams à noite. Adams completou quase 90% de seus passes, quebrando ataques cruciais de El Salvador e recuperando 10 bolas altas para a equipe. No segundo tempo, ele estava fazendo o trabalho defensivo de dois meio-campistas e isso permitiu que Berhalter empurrasse os outros meio-campistas para cima, o que levou ao gol da vitória.

A visão de que ele sempre deve estar onde precisa estar é uma visão grande e intangível que faz de Adams um ativo incrível para esta equipe. Ele se tornou o membro mais importante da equipe nacional. É o motor e eles vão tão longe quanto ele vai.

3. A primeira metade da seca voltará para mordê-los

Os Estados Unidos marcaram dois gols no primeiro tempo nas eliminatórias da Copa do Mundo, o que não diminuirá se pretendem fazer barulho no Catar. Na quinta-feira, parte disso veio a mudanças na formação. Por exemplo, Anthony Robinson parecia não saber onde Jesus Ferreira queria a bola, o que levou a alguns cruzamentos altos que deveriam ser batidos ou jogados no chão. Enquanto Berhalter alterna seus jogadores – ele não tem escolha a não ser fazê-lo com três jogos em seis dias – uma identidade e afinidade devem ser estabelecidas em seu coração.

Alguns desses problemas serão mitigados pelo eventual retorno de Gio Reina na janela de qualificação de março, mas Berhalter não conseguiu montar uma primeira equipe estável e isso mostra. Eles foram ótimos em fazer ajustes no segundo tempo e subir no jogo – com 11 gols no segundo tempo nos nove jogos – mas contra um oponente melhor, sua sorte pode acabar e podemos começar a ver começos lentos levando a pontos . Perdido.

Ter um bom Christian Pulisic também é importante, pois Berhalter usou sua primeira ramificação para removê-lo do jogo. “No geral, estou satisfeito com os esforços de Christian na partida”, disse Berhalter. “Acho que a eficácia poderia ter sido maior e, dado aquele momento do jogo, dado para onde pensávamos que a partida estava indo, queríamos derrubá-lo e pegar suas novas pernas”.

Para um jogador que está no seu melhor no manejo da bola, a bola não foi suficiente para apenas 42 toques para Pulisic. Criou três chances, mas foram mínimas ao longo da partida e também não conseguiu chutar no alvo.