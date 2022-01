O principal republicano do Comitê de Relações Exteriores da Câmara disse esperar que Rússia e China invadam países vizinhos menores aliados aos Estados Unidos após o inverno. as Olimpíadas Concluído em Pequim no final de fevereiro.

O representante republicano Michael McCaul disse a repórteres na sexta-feira que espera que a Rússia invada a Ucrânia e que a China use ação militar para retomar Taiwan, informou o The Guardian. Examinador de Washington.

“Minha expectativa é que você veja Rússia Invasão da Ucrânia no próximo mês. Acho que depois das Olimpíadas… ChinaVocê se tornou tão provocativo e agressivo no Mar da China Meridional que começará a ver o Partido Comunista Chinês invadir Taiwan”.

A China prometeu nas últimas sete décadas restaurar a ilha autônoma de Taiwan, que é estreitamente aliada dos Estados Unidos. reivindicado por Pequim.

Os defensores da independência de Taiwan prejudicarão a paz e a estabilidade, disse Zhou Fenglian, porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, em uma entrevista coletiva na sexta-feira, acrescentando que aqueles que brincam com fogo só serão queimados, segundo a administração estatal. Agência de Notícias Xinhua.

A Rússia acumulou quase 100.000 soldados ao longo de sua fronteira com a Ucrânia, como presidente Joe Biden Ele procurou evitar a invasão da antiga República Soviética. As violações do cessar-fogo ao longo da linha de frente entre as forças ucranianas e os separatistas apoiados pela Rússia aumentaram quase 400% desde o ano passado. de acordo com SEMANA DE NOTÍCIAS Análise.

Presidente russo Presidente russo Vladimir Putin insistiu que os Estados Unidos concordaram que a Ucrânia não se juntaria à OTAN (OTAN), uma aliança da época da Guerra Fria que desde então se espalhou para a Polônia e outros países europeus. McCaul disse a repórteres que mesmo um acordo sobre a expansão da Otan não impediria Putin de desestabilizar a Ucrânia, de acordo com um tweet de NBCAndrea Mitchell.

McCall acrescentou, de acordo com examinador. “Ele sempre quis trazê-lo de volta e, embora o presidente Biden agora seja visto como um presidente fraco, em seu cálculo, não importa a linguagem dura de Biden, ele vê fraqueza porque não há ação que esse governo esteja tomando”.

Embora Biden tenha alertado Putin sobre consequências terríveis por invadir a Ucrânia, ele foi criticado por sugerir na quarta-feira que a resposta poderia ser menor para uma “pequena incursão”. Desde então, a Casa Branca seguiu com uma declaração de esclarecimento de que, se quaisquer forças militares russas atravessassem a fronteira ucraniana, elas “encontrariam uma resposta rápida, afiada e unida dos Estados Unidos e de nossos aliados”.

O Departamento de Estado dos EUA respondeu a McCaul referindo-se aos comentários do Secretário de Estado Anthony Blink Na sexta-feira, ele reiterou que “os Estados Unidos e nossos aliados e parceiros europeus… estão firmemente ao lado da Ucrânia em apoio à sua soberania e integridade territorial” e responderão com firmeza a qualquer violação russa de suas fronteiras.

Embora McCall tenha dito que não poderia discutir as informações confidenciais, ele espera que a Rússia invada a Ucrânia no próximo mês, segundo ele. Notícias da raposa.

“A chave para combater a agressão russa é a dissuasão”, disse McCaul em um tweet após seus comentários. “Esta administração fez pouco para impedir que a Rússia invadisse ainda mais a Ucrânia.”

McCall se referiu à Lei da Guarda Revolucionária, legislação que ele e outros introduziram Republicanos No início deste mês, aceleraria a adesão da Ucrânia à OTAN, com aumento do financiamento para armas e treinamento das forças armadas do país.

SEMANA DE NOTÍCIAS Entrei em contato com o Departamento de Estado dos EUA para obter uma resposta.