Hong Kong alerta para agravamento do surto de COVID enquanto líder defende abate de hamsters

HONG KONG (Reuters) – A líder de Hong Kong, Carrie Lam, alertou neste sábado que as infecções por COVID-19 podem aumentar drasticamente em uma área residencial lotada da cidade e que os casos gerais também foram disseminados por surtos de hamsters de estimação.

O chefe do Executivo, Lam, pediu ao povo de Hong Kong que evite reuniões antes do Ano Novo Lunar na próxima semana, enquanto as autoridades lidam com um surto da espécie Omicron altamente contagiosa em Kwai Chung, ao norte da península de Kowloon da cidade.

“Estamos preocupados que o crescimento exponencial de casos que vimos em outras partes do mundo esteja acontecendo agora em Kwai Chung”, disse Lam.

A situação está testando a estratégia “zero COVID” de Hong Kong focada na eliminação da doença, com escolas e academias já fechadas, restaurantes fechando às 18h (1000 GMT) e viagens aéreas com muitos grandes centros cortados ou severamente interrompidos.

Falando após reuniões com autoridades de saúde, Lam disse que havia apenas uma “pequena chance” de suspender as restrições em toda a cidade em 4 de fevereiro, conforme planejado.

Ela disse que um segundo prédio de apartamentos em Kwai Chung, que abriga mais de 2.000 pessoas, ficará fechado por cinco dias.

As autoridades fecharam na sexta-feira o primeiro prédio de Kwai Chung por cinco dias depois que mais de 20 casos foram vinculados a ele, com entrega de alimentos do lado de fora três vezes ao dia e testes em massa.

Pessoas fazem fila em um centro comunitário de testes para doença de coronavírus (COVID-19), após a área ter sido identificada como área de alto risco, em Tuen Mun, Hong Kong, China, 12 de janeiro de 2022. REUTERS/Tyrone Siu

No sábado, as autoridades registraram cerca de 105 casos em Kwai Chung, incluindo testes positivos confirmados e iniciais.

Lam acrescentou que um total de 16 edifícios da zona vão enfrentar várias restrições e testes obrigatórios, afetando cerca de 35 mil moradores.

No sábado, reportagens da mídia local disseram que as autoridades estavam considerando aumentar as restrições em toda a cidade, mas nada foi confirmado ainda.

Na terça-feira, as autoridades ordenaram a morte de cerca de 2.000 hamsters de dezenas de lojas de animais depois de rastrear um surto de coronavírus a um funcionário da loja, onde 11 hamsters mais tarde deram positivo para COVID-19.

Lamm disse que os casos envolvendo a variante delta também estão aumentando devido a surtos de hamsters.

“Entendo que os donos de animais de estimação estão insatisfeitos… o maior interesse público é controlar a epidemia”, disse Lam.

(Reportagem adicional de Greg Torode, Anne-Marie Rowntree e Jesse Bang) Edição de Raju Gopalakrishnan e Clelia Ozil

