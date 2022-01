Como o vulcão Tonga foi cortado do mundo

As ondas levaram pelo menos três pessoas, incluindo Angela Glover, que era originalmente da Inglaterra. Ela se mudou para Tonga e abriu um abrigo de animais com o marido, um tatuador. Após a erupção do vulcão publicou uma foto de um Vermelho, glorioso pôr do sol no Instagram, para dizer aos seus seguidores que “está tudo bem”. Mas quando ela voltou para resgatar alguns dos cães que cuidava, ela se afogou.

Seu marido, que encontrou seu corpo alguns dias depois, sobreviveu segurando-se em uma árvore. Várias outras pessoas se aproximaram e fizeram o mesmo. Tricia Emberson, 56, disse que seu tio e filho, que moram em uma pequena ilha perto do Tongatapu inundado, também subiram nas árvores por segurança.

“A ilha estava submersa ou parcialmente submersa e quase tudo foi levado pela água”, disse ela.

O Panjaimoto Island Resort, administrado por seu tio há décadas, parece ter desaparecido. Em um telefonema às 4 da manhã de quinta-feira, ele disse a ela que, após dezenas de tentativas de se reconectar, sua casa havia empurrado toda a parede dos fundos para o mar.

“Eu cresci com isso”, disse ela em entrevista da Austrália, onde mora desde antes do Covid fechar as fronteiras internacionais. “Você realmente não sabe o quão grandes são essas coisas, mas você cresce com um instinto do que fazer, e acho que a prova disso é o fato de que até agora tivemos muito poucas mortes.”

Muitos residentes de Tonga no exterior que conseguiram falar com seus parentes – geralmente nas primeiras horas do dia, quando havia menos demanda por serviço via satélite – relataram que suas chamadas preocupantes foram atendidas principalmente com pedidos modestos para não se preocupar. O povo de Tonga é conhecido por sua cultura descontraída e descontraída e fé cristã, que às vezes parece entrar em conflito com a ansiedade de um mundo sempre conectado.