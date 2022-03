Lixo espacial colide com o outro lado da lua e causa uma enorme cratera | a lua

Em uma exibição sem precedentes de lixo cósmico, um objeto de foguete distorcido colidirá com o outro lado da lua na sexta-feira, a primeira vez que uma espaçonave acidentalmente atingiu a superfície lunar.

impulsionador de foguete gasto, Acredita-se que seja parte da missão chinesa Chang’e 5-T1 que girou em torno da lua em 2014, deve atingir a cratera Hertzsprung às 12h25 GMT, embora a hora e a localização exatas não sejam claras.

Viajando a velocidades de mais de 5.500 milhas por hora (2,5 quilômetros por segundo), o corpo do foguete de 4 toneladas irá arar a superfície em um ângulo raso, espalhando detritos e rasgando uma cratera vulcânica projetada para atingir 20 a 30 metros (65 pés). ) a 100 Apresentado).

Ele destaca como o lixo espacial agora se estende além da Terra, onde os Estados Unidos já estão rastreando mais de 27.000 pedaços de detritos orbitais, disse Vishnu Reddy, professor assistente da Universidade do Arizona cuja equipe ajudou a identificar o objeto.

“As coisas atingiram a lua no passado, mas foram basicamente colisões intencionais, ou tentamos pousar e caímos na superfície”, disse Reddy. “Este é um efeito de míssil não intencional.”

Os astrônomos não poderão observar diretamente o impacto, mas os cientistas esperam que as imagens do local do acidente possam ser capturadas logo depois pelo Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA ou pela espaçonave Chandrayaan-2 da Índia, ambos orbitando a lua. Lander chinês Chang’e 4, que Aterrissou no outro lado da lua Em 2019, está muito longe de assistir à cena.

O impacto natural de meteoritos deixou a lua perfurada com meio bilhão de crateras do mesmo tamanho ou maiores do que as que um propulsor faria. Mas a superfície lunar também carrega as cicatrizes de estágios de foguetes deliberadamente caídos, missões lunares que comprimem a poeira em vez de se depositar nela.

Durante a era Apollo, objetos maciços do foguete Saturno 5 foram direcionados para a superfície para que os instrumentos colocados na superfície pudessem monitorar as ondas de choque resultantes para analisar o interior da Lua.

Desde então, cada vez mais materiais exóticos se juntaram ao lixo deixado pelos astronautas americanos. Em 1999, enviou uma missão lunar especial As cinzas do astrônomo Eugene Shoemaker Para a “cratera da escuridão eterna” perto do pólo sul da lua. Três anos atrás, a sonda Beresheet de Israel caiu na superfície, espalhando milhares de pequenos mísseis tardígrados. Apesar de Espero que eles sobrevivammuitos estudiosos acreditam que foram se transformou em mingau.

O grupo de Reddy catalogou quase 200 objetos à deriva no “espaço lunar” entre a Terra e a Lua. O impulsionador foi Foi originalmente pensado para ser parte de um foguete SpaceX Falcon 9 Lançado em 2015, mas Reddy e seus alunos mencionado Seus espectros ópticos – os comprimentos de onda da luz que reflete – se aproximam mais dos do foguete chinês Longa Marcha 3C que lançou a missão Chang’e 5-T1 há um ano.

Reddy acredita que o impacto não intencional na lua deve chamar a atenção para a crescente questão dos detritos espaciais. “As pessoas percebem que é muito ruim na órbita da Terra, mas agora estamos lentamente colocando detritos no espaço lunar”, disse ele. “Nós já erramos ao redor da Terra, não vamos fazer isso ao redor da lua.”

No entanto, há mais em jogo do que lixo cósmico. De acordo com Reddy, existem implicações de segurança nacional, dada a dificuldade de localizar e rastrear objetos longe da Terra. “O que nossos oponentes podem colocar no espaço lunar lunar que não conhecemos?” Ele disse. “Você pode rastrear algo de 4 polegadas na órbita da Terra, mas você rastreia algo pequeno no espaço lunar? Esqueça.”

Chris Newman, professor de lei e política espacial da Northumbria University, descreveu o impacto iminente como uma “ciência de alerta”, dado os planos de devolver os humanos à lua. “Obviamente, quando começamos a colocar pessoas na lua permanentemente, é algo que temos que pensar”, disse ele.

Qualquer pessoa preocupada com a colisão de um corpo de foguete na Lua deve se preocupar mais com a contaminação biológica, embora seja um risco pequeno, enfatizou David Rothry, professor de ciências da Terra na Open University. “Talvez poucos dos micróbios que você carrega acidentalmente sobrevivam, ou você sobreviva ao choque”, disse ele. “Outra cratera na lua com a qual você não precisa se preocupar.”