Lixo espacial: o foguete restante atingirá o outro lado da lua

CABO CANAVERAL, Flórida – A lua está prestes a desmoronar com três toneladas de lixo espacial, um soco que criará uma cratera que pode acomodar vários semirreboques de tratores.

O foguete restante vai colidir com o outro lado da lua a 9.300 km/h na sexta-feira, fora dos olhos curiosos dos telescópios. Pode levar semanas, até meses, para confirmar o efeito com imagens de satélite.

Especialistas acreditam que ele está rolando aleatoriamente pelo espaço, desde que a China o lançou há quase uma década. Mas as autoridades chinesas duvidam que seja deles.

Independentemente de quem seja, os cientistas preveem que o objeto cavará um buraco de 10 a 20 metros de largura e enviará poeira lunar voando centenas de milhas (quilômetros) pela superfície árida e cheia de bolhas.

É relativamente fácil acompanhar o lixo espacial de baixa órbita. É improvável que objetos explodindo no espaço colidam com qualquer coisa, e essas peças distantes geralmente são esquecidas, exceto por alguns observadores que gostam de brincar de detetive celestial ao lado.

A SpaceX originalmente fez um rap para a próxima ninhada lunar depois que o rastreador de asteroides Bill Gray definiu sua rota de colisão em janeiro. Ele se corrigiu um mês depois, dizendo que o objeto “misterioso” não era um foguete SpaceX Falcon no estágio superior do lançamento do Deep Space Climate Observatory da NASA em 2015.

Gray disse que provavelmente foi o terceiro estágio de um foguete chinês que enviou uma cápsula de amostra de teste para a Lua em 2014. Mas funcionários do ministério chinês disseram que o estágio superior reentrou na atmosfera da Terra e queimou.

Mas houve duas missões chinesas com nomes semelhantes – o voo de teste e a missão de retorno à lua em 2020 – e os observadores dos EUA acreditam que os dois estão se confundindo.

O Comando Espacial dos EUA, que rastreia o lixo espacial de baixa altitude, confirmou na terça-feira que o estágio superior da missão lunar de 2014 da China nunca foi de-orbitado, conforme descrito anteriormente em seu banco de dados. Mas ela não conseguiu confirmar o país de origem da coisa prestes a atingir a lua.

“Estamos focados em coisas mais próximas da Terra”, disse um porta-voz da empresa em comunicado.

Gray, o matemático e físico, disse que agora estava confiante de que era o míssil da China.

“Tornei-me um pouco mais cauteloso em tais assuntos”, disse ele. “Mas eu realmente não vejo nenhuma outra maneira que qualquer outra coisa poderia ser.”

Jonathan McDowell, do Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics, apóia a avaliação revisada de Gray, mas observa: “O efeito será o mesmo. Deixará outra pequena cratera na Lua”.

A lua já possui inúmeras crateras, chegando a 2.500 km. Com pouca ou nenhuma atmosfera real, a Lua é indefesa contra uma barragem constante de meteoros e asteróides, e as naves espaciais ocasionais, incluindo algumas que caíram deliberadamente por causa da ciência. Sem clima, não há desgaste e, portanto, os poços de impacto duram para sempre.

A China tem um módulo lunar no lado mais distante da lua, mas estará muito longe de detectar o impacto de sexta-feira ao norte do equador. O Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA também estará fora de alcance. É improvável que a Índia orbitando a lua Chandrayaan-2 também passe nesse momento.

“Eu estava esperando que algo (significativo) atingisse a lua por um longo tempo”, disse Gray. “Idealmente, teria atingido o lado mais próximo da lua em algum ponto onde podemos realmente vê-lo.”

Fixando o próximo golpe na SpaceX de Elon Musk, Gray deu outra olhada depois que um engenheiro do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA questionou sua afirmação. Agora, está “totalmente convencido” de que é uma peça de foguete chinesa, baseada não apenas no rastreamento orbital para seu lançamento em 2014, mas também em dados recebidos do experimento de rádio amador de curta duração.

O JPL Center for Near-Earth Object Studies apoia a reavaliação de Gray. Uma equipe da Universidade do Arizona identificou recentemente um segmento de um foguete chinês Longa Marcha a partir da luz refletida em seu revestimento, durante observações de telescópio do cilindro defletor.

Eles têm cerca de 40 pés (12 m) de comprimento e 10 pés (3 m) de diâmetro, e dão cambalhotas a cada dois ou três minutos.

Gray disse que a SpaceX nunca o contatou para contestar sua afirmação original. Nem os chineses.

“Não é um problema da SpaceX, nem é um problema da China”, disse Gray. “Ninguém está particularmente interessado no que eles fazem com lixo neste tipo de órbita.”

De acordo com McDowell, rastrear os restos de uma missão no espaço profundo como essa é complicado. A gravidade da lua pode alterar a trajetória de um objeto durante o voo, criando incerteza. McDowell observou que não há banco de dados prontamente disponível, exceto aqueles “agrupados” por ele, Gray e alguns outros.

“Estamos agora em uma era em que muitos estados e empresas privadas estão colocando coisas no espaço profundo, então é hora de começar a rastreá-las”, disse McDowell. “No momento não há ninguém, apenas alguns fãs em seu tempo livre.”

A produtora de vídeo da Associated Press Olivia Zhang e o jornalista de vídeo de Pequim Sam McNeill contribuíram para este relatório.

