Conheça o salmão com dentes altamente mineralizados

Em 1964, paleontólogos descobriram o crânio de um ancestral gigante do salmão em uma pedreira perto da cidade de Gateway, Oregon. Alguns estimam que o salmão cresceu até quase três metros de comprimento, tornando-o o maior salmão conhecido – uma família de mais de 200 espécies de peixes que inclui todas as espécies de salmão, truta e taimen – que já nadou em terra. Os paleontólogos que descobriram os fósseis descobriram um dente enorme em cada lado da mandíbula do salmão. Esses dentes foram perfurados perto do crânio, mas não presos a ele, então os paleontólogos adivinharam que as presas do salmão eram curvadas para baixo, como as dos tigres dente-de-sabre do gênero. SmilodonO que os levou a dublar os gêneros Smilodonichthys rastrosus (Será renomeado mais tarde Onchorinchus rastrosus). Essas reconstruções deram ao peixe seu apelido duro, salmão dente-de-sabre, e o salmão emaranhou os dentes em reconstruções durante décadas.

Em 1990, o artista Ray Trull fez uma pergunta. “Eu queria saber se a truta e o salmão realmente existiam na época dos dinossauros”, escreveu ele por e-mail. Ele contatou cientistas da Universidade de Washington e perguntou se o salmão viveu durante o período Cretáceo. “Lembro que alguém disse: ‘Não, mas você já ouviu falar do salmão pré-histórico gigante?’”, Disse Trull. Quando os cientistas lhe enviaram um artigo descrevendo-o Ó Rastroso“Eu simplesmente enlouqueci”, disse Trull. “Era bom demais para ser verdade… quase parecia uma piada.” Os peixes têm sido sua musa desde que ele se mudou para o Alasca, perto de um riacho de salmão, e começou a desenhar salmão dente-de-sabre, eventualmente viajando para a Universidade de Oregon, em Eugene, para ver o estilo geral. “Eles me deixaram levá-lo para a calçada, onde desenhei seu tamanho com giz”, disse ele.

Mais de duas décadas depois, Trull pintou um mural de salmão dente-de-sabre no Museu de História Natural e Cultural da Universidade de Oregon, onde o salmão mostrou os dentes ao lado de tigres dente-de-sabre. Dois meses depois, ele soube que os paleontólogos tinham acabado de descobrir dois crânios de salmão novos e mais bem preservados: desta vez, os dentes do peixe maior estavam presos. Mas eles não apontavam para baixo como as presas do gato de mesmo nome, mas se projetavam para fora como as presas de um porco ou de um javali. com.. Um grupo de pesquisadores, incluindo Troll, descreve esses novos fósseis e a face atualizada do salmão em um novo artigo. Um mais.

A reconstrução de Ray Troll de um salmão com dentes de porco.

Quando os pesquisadores perceberam que o salmão com dentes de sabre não tinha mais dentes de sabre, eles se uniram para encontrar um novo nome para a antiga criatura. Eles compilaram uma lista e discutiram opções. “Serão as presas? Serão os chifres?” disse Keren Clayson, paleontólogo e anatomista do Philadelphia College of Osteopathic Medicine e autor do novo artigo. Troll tinha um favorito claro: salmão cheio de dentes. “Isso sai da língua com muito mais facilidade do que algumas das outras ideias que estão sendo lançadas e parece descrever bem os dentes”, disse Trull. Clayson disse que a equipe concordou “em homenagear alguém que desenha salmão com tanta habilidade e alegria”.

Os cientistas já sabiam da existência destes dois novos espécimes há vários anos, mas um perigoso afloramento rochoso impediu-os de os recolher. Mas em 2014, a saliência tinha sofrido erosão suficiente para que pudessem escavar os fósseis e prepará-los para o museu. Os dois peixes ficaram petrificados em contato um com o outro, e os autores os separaram cuidadosamente em seções para tomografia computadorizada. Mas a nova cara do salmão era claramente visível antes de entrar na máquina. “Parece que este peixe está sorrindo para você e há dentes grandes voltados para fora”, disse Clayson.

Mas as mandíbulas dos peixes não são tão estáveis ​​quanto as mandíbulas humanas. Nossos dentes estão presos aos ossos da mandíbula, que movemos para mastigar a comida. “Existem alguns grupos de peixes que conseguem esticar bastante a boca para capturar a presa que desejam”, disse Clayson. Os dentes desses peixes e suas mandíbulas estão frouxamente presos ao tecido, tornando-os muito mais fáceis de desalojar ou separar durante o processo de fossilização. “Estávamos tentando descobrir se a hipótese estava correta ou não”, disse Clayson. “Eles deveriam estar em uma posição descendente? Estávamos olhando para algo que poderia ter sido deformado durante a fossilização?”

Visualização ao vivo de salmão dentado. | Clayson et al., 2024, PLOS ONE, CC-BY 4.0

As tomografias computadorizadas permitiram que Clayson dissecasse digitalmente os dois crânios e discernisse quais partes do fóssil eram ossos, rochas ou outros tecidos. Depois que ela removeu a rocha dos exames e olhou cada osso individualmente, ela conseguiu ver diferentes pedaços de tecido que apontavam ou se projetavam de certas maneiras e entender como eles estavam presos ao osso. Este tecido, que sofreu erosão e desapareceu nos fósseis de salmão encontrados em 1964, provou que os dentes gigantes tinham fossilizado à medida que apareciam em vida. Quando Clayson viu a anatomia interna nos exames, ela se lembra de ter pensado: “Sim, é assim que deveria ser”.

Os dois novos fósseis de salmão foram encontrados tocando-se dentro da rocha, o que Clayson acredita significar que foram fossilizados ao mesmo tempo. A presença de múltiplos fósseis de salmão na área sugere que todos foram enterrados rapidamente e durante o processo reprodutivo, disse ela. “Provavelmente não foi tão dramático como o que aconteceu com o povo de Pompéia, que ficou todo coberto de cinzas”, disse Clayson. “Mas é assim.”

As características dos crânios e dentes dos dois fósseis revelam que os salmões eram macho e fêmea, talvez um par de acasalamento. Quando os salmões modernos migram do mar para os rios e riachos para desovar, os seus crânios deformam-se para aumentar as probabilidades de acasalamento. O salmão sockeye macho desenvolve costas convexas e um gancho em suas mandíbulas chamado “kip”, e suas mandíbulas realmente se alongam. “Eles sempre me lembram um pouco do Gonzo dos Muppets”, disse Clayson. As fêmeas dos salmões cavam ninhos no cascalho chamados vermelhos e, quando o ninho está completo, os dois salmões nadam lado a lado para botar ovos. “Eles estão basicamente pairando um ao lado do outro”, disse Clayson. “Eles deixam o óvulo e o espermatozóide irem, um de cada vez, e eles se misturam e então se aninham naquele ninho.” Clayson acredita que o casal estava se reproduzindo na época em que fossilizaram. “Eles são muito próximos um do outro”, disse ela.

Um salmão vermelho em acasalamento nada sobre uma fêmea em um rio do Alasca. Thomas Klein/Imagens de Design

Artigo de 2016 na revista Paleóbios Foi sugerido que o salmão com dentes pode ter sofrido mudanças de desenvolvimento semelhantes durante a época de reprodução, já que os espécimes de salmão provenientes de sedimentos de água doce tinham os dentes maiores com as pontas dos dentes mais expostas, sugerindo que o salmão usava as suas presas para defender territórios e construir ninhos para desova. Ó Rastroso Eles não usavam os dentes espinhosos para se alimentar, pois seus fósseis revelam evidências de guelras semelhantes a peneiras que teriam permitido aos peixes se alimentarem de plâncton. Mas o novo artigo especula que o salmão com dentes também usava os seus dentes grandes como armas para atacar ou defender-se contra outros peixes, além de construir ninhos. Muitos peixes modernos, como o peixe-serra, têm saliências corporais que podem servir a vários propósitos.

Clayson e seus colegas relataram pela primeira vez o “facelift” deste famoso salmão dente-de-sabre conferência em 2016, levando a algumas revisões nas muitas encarnações modernas do peixe. Escultor Gary Stapp Serra Ele cortou os dentes de sabre na estátua do salmão de quase dois metros de altura e os recolocou em cada lado da cabeça do salmão. No mesmo museu, o mural do salmão do Troll permanece inalterado. “Cabe à equipe do museu decidir isso, mas acho que a ideia é deixar como está para refletir como a ciência muda à medida que surgem novas descobertas”, disse Trull. “Isso reflete nosso entendimento na época.” Portanto, o salmão dente-de-sabre do Troll ainda terá presas e rosnará para o futuro, uma relíquia do passado, assim como sua musa peixe.