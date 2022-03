Fósseis de estegossauro descobertos têm ‘estranha mistura de características’

O antigo fóssil pertencia a um estegossauro, um dinossauro herbívoro com uma cabeça pequena e placas ósseas correndo em suas costas, terminando em uma cauda pontiaguda. O espécime também tinha algumas características únicas que não podiam ser atribuídas a outros estegossauros. De acordo com uma nova pesquisa, é o mais antigo recuperado da Ásia e pode pertencer a um dos mais antigos estegossauros já encontrados.

Stegosauria é um dos maiores grupos de dinossauros blindados conhecidos como therophorans que viveram durante partes do Jurássico, bem como o período Cretáceo Inferior, entre 100,5 milhões e 201 milhões de anos atrás. Seus fósseis, pertencentes a 14 espécies diferentes, são encontrados em quase todos os lugares, exceto na Antártida e na Austrália.

Pesquisadores descobriram fósseis de dinossauros em 2016 em um local conhecido chamado Shaximiao Formation, no município de Chongqing, na China. Parte deste sítio remonta ao período Jurássico Médio, que durou entre 163,5 milhões e 174,1 milhões de anos atrás.

Entre as camadas de lodo vermelho-arroxeado e arenito amarelo-acinzentado havia várias placas de armadura e os ossos do ombro, coxa, pés, costas e costelas de um estegossauro. Mas os fósseis de estegossauros do período Jurássico Médio são raros, tornando essa descoberta única, já que o dinossauro viveu muito antes da maioria de seus parentes conhecidos.

Os pesquisadores nomearam o dinossauro Bashanosaurus primitivus, com a palavra “Bashan” referindo-se ao antigo nome de Chongqing e “primitivus” denotando primeiro em latim, dada a idade dos dinossauros.

O fóssil está ajudando os cientistas a entender melhor como os estegossauros evoluíram – algo sobre o qual eles sabem muito pouco.

Raro estegossauro primitivo

Algumas espécies de estegossauro são conhecidas por terem espinhos gigantes no ombro, enquanto outras têm um pescoço longo, mas tem sido difícil para os pesquisadores determinar como eles estavam relacionados entre si.

Bashanosaurus tinha omoplatas menores e menos desenvolvidas, bases mais grossas, mas mais estreitas para suas placas de armadura e outros desvios que o destacam de outros estegossauros. Eles também compartilham semelhanças com alguns dos primeiros dinossauros blindados que viveram 20 milhões de anos atrás.

A espécie recém-descoberta é uma “mistura realmente estranha de características”, disse a coautora do estudo, Susanna Maidment, normalmente vista em dinossauros blindados mais primitivos, bem como nas características do estegossauro. Paleontólogo do Museu de História Natural de Londres.

Algumas das características primitivas do Baschanosaurus incluem vértebras da cauda mais longas e omoplatas mais estreitas que se estendem para fora. Ao contrário de outros estegossauros conhecidos, as bases de suas placas blindadas são curvadas para fora.

“É emocionante porque nos ajuda a entender como o estegossauro gradualmente adquiriu as características de seu plano corporal icônico”, disse Maidment. Bashanosaurus não tinha as placas gigantes correndo ao longo de suas costas como estegossauro; em vez disso, tinha uma armadura muito menor, semelhante a uma espinha, que, sem dúvida, teria sido mais útil para se defender contra predadores do que a magra. mas muito chamativo (escudo) do Stegosaurus, que provavelmente teve mais a ver com o show.”

Maidment fez parte da equipe que descobriu Adratiklit boulahfa um fóssil de estegossauro de 168 milhões de anos encontrado no Marrocos em 2019.

“Adratiklit tem aproximadamente a mesma idade, ou talvez 2 milhões de anos mais jovem que Bashanosaurus, mas Adratiklit tem características típicas de estegossauros mais jovens”, disse Maidment.

A necessidade de mais espécimes fósseis

Ela disse que as diferenças entre esses dois tipos de estegossauros, assim como outras espécies conhecidas, mostram o nível de diversidade que os dinossauros alcançaram no Jurássico Médio.

Em comparação, o Bashanosaurus era relativamente pequeno, medindo apenas 2,7 metros do nariz à cauda, ​​o que levou a equipe a se perguntar se o fóssil pertencia a um adulto ou a um pequeno dinossauro.

A resposta a esta pergunta provavelmente permanecerá um mistério. Maidment disse que a maneira mais confiável de determinar a idade de um dinossauro quando morreu é cortar os ossos e analisar o tecido ósseo, o que pode revelar o crescimento do animal. Pequenos dinossauros tiveram que crescer rapidamente para atingir seus grandes tamanhos corporais após a eclosão, mas uma vez que chegassem perto desse tamanho, o crescimento desaceleraria.

“Como temos apenas um espécime específico de Pacinosaurus, não queremos destruir parte dele, e muitos dos ossos estão preservados em uma enorme parede de rocha, então não são adequados para amostragem”, disse Maidment.

O Bachanossauro é a mais recente descoberta de estegossauro na Formação Shaximiao, o que pode indicar que esses dinossauros se originaram na Ásia, disse o coautor do estudo Ning Li, pesquisador do Laboratório de Pesquisa e Conservação do Patrimônio Geográfico de Chongqing.

“Ao usar os dados que temos para reconstruir sua árvore genealógica, podemos começar a descobrir a probabilidade de que os estegossauros tenham se originado em lugares diferentes”, disse Maidment. Encontrar mais estegossauros primitivos nos ajudará a entender esse problema.”