Lil Nas X diz que sente falta de P **** depois de terminar com Guy em um videoclipe

No entanto, ele seguiu aquele tweet com outro … “Não importa que ele tenha enviado uma mensagem.” Então, está claramente escrito em tom de brincadeira – e quando você aprende sobre uma separação recente dele, tudo faz sentido.

Esta nota “p ****” vem na sequência disso … e se você está familiarizado com as travessuras dele no Twitter, você sabe que ele está trollando, o que ele confirmou logo depois. É quase como quando as mulheres heterossexuais brincam que se tornam lésbicas depois de terminar as coisas com um cara. mesma ideia.