Kourtney Kardashian e Kylie Jenner decoram para o Halloween em 1º de outubro: ‘Chegou a temporada’

Kourtney Kardashian O espírito aterrorizante chega a tempo este ano com sua irmã Kylie Jenner.

Kardashian, 42, postou um monte de fotos festivas para o Instagram dela Sexta-feira, primeiro de outubro.

primeira foto em Dia das Bruxas O show viu a entrada da casa da estrela do reality, flanqueada por duas enormes figuras esqueléticas.

Outra foto era uma selfie da estrela do reality, vestindo uma fantasia de esqueleto com um filtro de foto que deu a ela chifres demoníacos.

Outras fotos mostravam uma mesa elaborada e horrível espalhada, junto com um pequeno videoclipe mostrando a frase “Homens tremendo de medo!” em uma tela de cinema.

Algumas horas depois, a irmã mais nova de Kardashian, Jenner, 24, postou sua própria foto Quadro de humor das fotos de outubroComece com uma tigela de pequenas abóboras.

A magnata Kylie Skin também exibiu alguns bolos com o tema do Halloween e resultados de confeitaria com sua filha Stormy Webster, 3 (Em suas histórias no Instagram, Jenner observou: “Estamos muito empolgados aqui, # 1 de outubro”).

Ela também exibiu suas próprias decorações em um aparador, junto com algumas estatuetas de bruxas e uma vela que dizia “Olá, Val”.

Kardashian e Jenner não são as únicas celebridades que amam a temporada assustadora – e muitas outras, em particular Vanessa Hudgens E Heidi Klum – Eles também são grandes fãs do Halloween.