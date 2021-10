Três signos do zodíaco, você terá uma ótima semana, 4 a 10 de outubro de 2021

Durante esta primeira semana, sentiremos os efeitos positivos da lua nova em Libra e, claro, a continuação da gloriosa Libra.

Embora ainda estejamos trabalhando com Mercúrio retrógrado e em torno dele, podemos estar um pouco otimistas em relação à semana e ao resto de outubro em geral.

o A lua nova vai rapidamente pegar suas esperanças E desejos, este é um ótimo mês para definir intenções.

Como estamos em Libra, podemos trabalhar com nossos desejos, colocando-os no caminho do equilíbrio e do equilíbrio.

Este ano nos ensinou paciência e equilíbrio, e é hora de colocar o que aprendemos em prática. E cada ação começa com o pensamento certo – esta energia se manifesta melhor Durante a lua novaQue cai na quarta-feira, 6 de outubro.

Esta semana nos fará pensar profundamente sobre nossos relacionamentos com todos, desde amantes a parceiros de negócios.

Demos tudo de nós ou estamos apenas começando agora? Podemos querer comunicar nossos pensamentos e sentimentos de uma forma mais direta.

O que precisamos durante esta semana é um confronto menos agressivo e mais honestidade face a face. Em geral, a semana de 3 a 9 de outubro deve ser muito encorajadora para alguns signos selecionados do zodíaco.

Que signos terão uma ótima semana de acordo com a astrologia?

Signos do zodíaco que terão uma ótima semana, de 4 a 10 de outubro de 2021:

Áries (21 de março a 19 de abril)

Você está bem atualmente, Áries. Parece que você tem atraído alguns novos amigos, e isso é realmente uma coisa boa no seu mundo.

Você tem coisas empolgantes pela frente e é divertido para as pessoas fazerem essas coisas. Até o trabalho parece promissor esta semana, porque não lhe dá muitos problemas para lidar – e problemas são a coisa número um em sua vida que você tanto odeia.

Você adora chegar a este ponto, no entanto Mercúrio retrógrado Ele estava brincando um pouco com isso, eu ainda era capaz de me elevar acima de tudo.

Agora, como você é um Áries, provavelmente vai querer causar alguns problemas, apenas para manter as coisas emocionantes … e nesta semana, você provavelmente fará exatamente isso. Reduza o desejo de causar problemas e não envolva outras pessoas nisso – e você ficará bem.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Esta semana vai funcionar muito bem para você, especialmente porque você tem muitas coisas planejadas e menos ideia de como implementar todas essas ideias.

É aqui que entram os ajudantes e, no seu caso, isso significa amigos. Amigos vêm em seu socorro, porque você precisa ser resgatado, mas você definitivamente precisa de ajuda. Isso pode ser na mudança para um novo lugar, ou em começar um novo negócio.

Você pode sentir que o trabalho que está fazendo não é significativo o suficiente para que você passe mais tempo participando dele – e com razão.

Assine a nossa newsletter. Junte-se ao YourTango’s agora Artigos populares, superior Aconselhamento profissional E horóscopos pessoais Entregue direto na sua caixa de entrada todas as manhãs.

É por isso que outubro é repleto de oportunidades para você e para todos os demais. Felizmente, para você, o universo está sorrindo para você. No sétimo dia, você verá um upgrade em sua vida romântica – parece emocionante e curioso!

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Você pode ter um feliz Natal esta semana, Libra, e se não, com certeza é uma época feliz para você, de qualquer maneira. o Lua Nova em Libra, que é a sua marca, e isso significa que você está sendo guiado para agir agora e fazer acontecer – não importa o que aconteça.

Este é o momento para você fechar a porta ao mau comportamento e abri-la para a esperança e a possibilidade de um novo amor. Seu amor continua a ter a oportunidade de crescer durante esta semana, e se você não está com ninguém, esta pode ser a semana em que você encontrará alguém digno.

No entanto, o mês não promete bênçãos infinitas, então pegue o que puder desde a primeira semana e aproveite ao máximo. Há muitas ideias excelentes que virão à sua mente esta semana – trabalhe nelas antes que se tornem conceitos do passado.

Mais para você no YourTango:

Ruby Miranda interpreta I Ching, Tarot, Runas e Astrologia desde a infância. Ela faz leituras privadas e é uma leitora intuitiva há mais de 20 anos. Siga-a no Twitter: Robbie Miranda