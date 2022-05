‘Late Show’ interrompe produção, Stephen Colbert mostra sintomas de COVID

A gravação de “The Late Show With Stephen Colbert” foi suspensa até “novo aviso” porque o apresentador do talk show “experimenta sintomas consistentes com COVID recorrente”, de acordo com um tweet da conta do programa. Postado na segunda-feira à tarde.

Colbert testou positivo para o coronavírus há menos de um mês. De acordo com um tweet A partir de 21 de abril na época, ele escreveu que estava “basicamente bem”, graças à sua vacinação, e brincou: “Isso prova que eu faria qualquer coisa para evitar uma entrevista com Jason Bateman”, referindo-se a uma entrevista planejada naquela noite. com uma estrela Ozark’ famoso.

Na segunda-feira, o humorista político mais uma vez esclareceu seu teste positivo, twittando: “Pior. Sequência. Nunca”.

O anúncio de segunda-feira indicou que Colbert – que está transmitindo seu programa na CBS – “ficará isolado por mais alguns dias”.

Este pode ser o segundo pânico de Stephen Colbert do COVID-19 em menos de um mês. Scott Kowalschek/CBS

Companheiro de talk show noturno Jimmy Kimmel Ele também perdeu a gravação recentemente Sua série ABC depois de contrair o vírus. O comediante Mike Berpiglia, de 43 anos, assumiu temporariamente as funções de apresentador do apresentador de 54 anos. Incluir uma conversa com Kevin Hart Sobre as consequências de um homem Atacando Dave Chappelle No palco recentemente no Hollywood Bowl.