Mario Batali: Uma mulher acusou o famoso chef de assédio e testemunhou em um julgamento criminal

Natalie Tenney disse que posou para fotos com Batali enquanto, fora do quadro, ele batia em um patrono repleto de estrelas enquanto ela estava perto dele para tirar fotos.

“Sua mão direita cobre todo o meu seio, nas minhas costas, e está tudo entre as minhas pernas”, disse Tine. “Eu nunca fui segurada assim antes… eu pressiono e puxo minha vagina. Como se esta fosse uma maneira natural de atrair alguém.”

Ele negou essas acusações e se declarou inocente. “As imagens e vídeos não apóiam seu testemunho”, disse o advogado de defesa Anthony Fuller durante sua declaração de abertura na segunda-feira.

Batali renunciou ao seu direito a um julgamento com júri em favor de um julgamento em tribunal, com o qual o juiz concordou. Ele foi indiciado em 2019 e enfrenta A processo civil no mesmo incidente.

Várias alegações contra Batali – um chef e dono de restaurante que apareceu em programas de culinária na TV por mais de duas décadas – surgiram em 2017 após o site de notícias sobre restaurantes Eater. Eu mencionei quatro contas das mulheres que alegaram que Batali “os tocou de forma inadequada em um padrão de comportamento que parece durar pelo menos duas décadas”.

Batali se manteve longe da opinião pública após as acusações e grupo de restaurantes Corte os laços com ele em 2018.

O Departamento de Polícia de Nova York também analisou as alegações de má conduta sexual contra Batali, mas Investigações encerradas em 2019 sem encargos.

Teni testemunha que estava “nervosa, chocada e aterrorizada”

Tinny testemunhou na segunda-feira, quando conheceu um amigo por volta das 21h de 31 de março de 2017, no Towne Stove and Spirits, um restaurante de Boston que o casal costuma visitar.

Tinny reconheceu Batali enquanto ela estava sentada perto dela no bar por volta da meia-noite, ela disse. Ela testemunhou que Batali estava a alguns assentos de distância quando ela tentou tirar uma foto dele secretamente em seu telefone.

Tinny disse que sua amiga disse a ela que Patali a pegou se infiltrando na foto e queria que ela viesse, possivelmente para excluir a foto. Tinny se aproximou e pediu desculpas a Batali, ela disse, e prometeu deletar a foto se ele quisesse.

Tinny testemunhou: “Ele disse: ‘Não, tudo bem, não se preocupe, vamos tirar algumas selfies.

Teni tirou cerca de 10 selfies com seu telefone por volta da 0h37, ela disse, e suas cabeças, rostos, ombros e tudo o que cabia no quadro eram visíveis.

“Seu rosto pressionou contra o meu rosto quando ele puxou meu corpo para perto dele”, disse ela.

“Ele está beijando o lado do meu rosto. Ele está com o outro braço atrás de mim”, disse Tenney enquanto mostrava as fotos no tribunal. Ela observou que eles tiraram algumas fotos, dizendo que não eram muito boas porque não estavam olhando para a câmera.

“As mãos dele estavam em áreas sensíveis e ele me tocou e tocou meu corpo”, disse ela. “Era como uma selfie, mas outras coisas estavam acontecendo simultaneamente… Sua outra mão que não podia ser vista estava tocando meu corpo em áreas sensíveis.”

Batali continuou a pedir mais selfies e pode ser ouvida perguntando “Isso funciona” em uma das fotos ao vivo, disse ela.

“Tudo aconteceu tão rápido e estava acontecendo o tempo todo, em diferentes partes”, disse Tinny, contando as maneiras como Batali supostamente a agarrou. “Eu meio que congelei para ser honesta”, ela disse. “Eu desenho um sorriso para acalmar a situação. Meio nervosa, chocada, ansiosa.”

Tinny notou que os olhos de Batali não estavam abertos em algumas das fotos e que cheiravam a álcool, ela disse. “Esse cara se perdeu, por falta de um termo melhor”, disse Tenney.

Batali então supostamente pediu a Tini para ir ao seu quarto de hotel e testemunhou que ela ficou arrepiada quando ele pediu.

“Algo assim, aterrorizado, nojento”, disse Tenney. “Aquela sensação de que isso não estava certo. Em geral, isso era muito desconfortável.”

Tinny saiu e foi para casa. Mais tarde, ela contou à amiga sobre o suposto ataque e disse que o casal concordou em nunca mais comer no Eataly, um mercado de alimentos italiano de propriedade de Batali na época.

Tinny disse mais tarde que conversou com um jornalista do Eater, detalhando seu relato depois que o repórter escreveu uma história sobre outras mulheres que foram supostamente capturadas por Batali.

Tene contratou representação legal e entrou com uma ação civil, ela disse, mas diz que não está procurando o dinheiro.

“Isso aconteceu comigo e esta é a minha vida e eu quero assumir o controle do que aconteceu, venha e diga meu artigo”, disse Tinny.

Perguntas defensivas, motivos e fotos

O advogado de defesa Fuller questionou e questionou Tenney sobre a noite da suposta agressão e seus motivos subsequentes.

Fuller revisou todas as fotos que Tenny tirou dela e de Batali e se concentrou em uma foto que mostrava um espaço entre eles, destacando que os pisos eram visíveis na foto entre os dois.

“Ele estava segurando você, segurando você perto, certo?” perguntou Fuller, que disse que havia cerca de 20 centímetros de espaço entre o par.

“Com certeza foi”, respondeu Tenney.

“Não se parece com isso nesta foto”, disse Fuller.

“Ele está agarrando minha bunda”, disse Tinny.

Fuller destacou um intervalo de tempo entre o primeiro lote de fotos e o segundo lote, três minutos depois. Fuller argumentou que o intervalo de tempo mostrou que não estava em perigo. Ele também desafiou Tenny com sua expressão facial nas fotos, dizendo que não era uma careta enquanto ela testemunhava, mas um sorriso.

Tenny também foi questionada sobre comer nos restaurantes de Batali, embora tenha dito aos investigadores em um dos depósitos que a ideia de comer naqueles restaurantes era nojenta. Fuller mostrou seus extratos bancários revelando que ela comeu na Itália com um amigo que estava ciente do suposto ataque.

Fuller também mostrou fotos do tribunal tiradas no mesmo pub, Towne Stove and Spirits, onde o suposto ataque ocorreu, na noite anterior à Eater publicar uma história com suas alegações.

Quando perguntada por que ela não foi provocada por estar no mesmo lugar e voltar várias vezes após o suposto ataque, Tinny respondeu: “A cidade não era o lugar assustador, era o cara assustador. Eu estava muito confortável lá”.

Tenney também contestou a linha de questionamento de Fuller sobre motivos financeiros e a nomeação de um advogado.

“Não estou procurando nada, não estou procurando uma quantia específica”, disse Tenney. “Que outra maneira existe para corrigir esta situação? Eu nunca estive em uma situação como esta antes.”

Fuller passou o resto de seu interrogatório tentando estabelecer inconsistências na história de Tenny, falando sobre suas supostas tentativas de se livrar do dever do júri e alegando que ela ridicularizou o incidente por enviar mensagens de texto para seus amigos.

Os promotores planejam chamar uma testemunha na manhã de terça-feira, que diz ter ouvido a história completa de Tenny cerca de uma semana após o suposto incidente de assédio.