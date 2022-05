Moon Night Diretor sobre o mistério dos personagens, os poderes de Layla

[Ed. note: The following contains spoilers for Moon Knight.]

Aqueles que pensam que têm uma ideia de como na semana passada Cavaleiro da Lua Conclusão Inn você pode querer pensar novamente. Enquanto a minissérie terminou com algum fechamento, como os personagens conflitantes de Mark Spector e Stephen Grant (ambos interpretados por Oscar Isaac) finalmente se aceitaram e derrotaram Arthur Harrow (Ethan Hawke) como Cavaleiro da Lua, ainda havia uma quantidade saudável de penhascos para pensar. E como o diretor da série, Mohamed Diab, gostaria que os fãs lembrassem, havia muito mistério o tempo todo.

Depois de encerrar uma nova série ambiciosa da Marvel, Diab falou brevemente com Polygon sobre as reviravoltas finais, suas esperanças para futuras histórias do Cavaleiro da Lua e como o show pode não ser tão direto quanto alguns podem pensar.

polígono: Cavaleiro da Lua É uma história independente, mas você deixa muitas coisas em aberto! Como você equilibra isso, dando aos espectadores um arco narrativo fechado enquanto deixa o caso final de Mark/Stephen no limbo?

Mohamed Diab: Foi muito importante para nós ver o mundo através dos olhos de uma pessoa com TID [dissociative identity disorder]. Esse tipo de confusão – não é um truque, essas piscadelas. Não é um truque de evento tanto quanto a vida parece – você pode simplesmente desmaiar e descobrir que algo aconteceu que você nunca pensou que faria, e que você foi responsável por algo que não fez. Então isso foi muito importante.

Foto: Gabor Kotschy / Marvel Studios

Mas acho que depois de um tempo, as pessoas vão pensar nisso [Moon Knight] Um segundo show ou um terceiro show. Há tantos loops e tantas camadas. Há um monte de coisas que você pensa, Bem, eu entendo o que é real e o que não é. Mas quando você voltar e duvidar – Eu não sinto que sei exatamente o que está acontecendo. E, novamente, é assim que sentimos que a vida de Mark e Stephen poderia ser, e tudo o que sentimos que sabemos sobre Mark e Stephen, acho que a jornada, se pudermos voltar e expandi-la um dia, pode ser mais louca do que qualquer outra coisa. achamos que é.

Vamos falar sobre esse grande cliffhanger: o show termina com Mark e Stephen aceitando um ao outro e acreditando que chegaram a um acordo com sua condição, mas então Jake Lockley, terceiro personagem, foi apresentado. Como você equilibra essa jornada de cura com a ideia de um novo personagem que Mark e Stephen não conhecem?

eu suspeito [Moon Knight] Tem espaço para expandir um dia, porque pensamos no final da jornada antes de ver a cena pós-créditos, Bem, o arco do personagem está cheio. Mark e Stephen aprendem a viver um com o outro. É disso que se trata esta viagem. Mas talvez haja outro choque que não conhecemos [that brings about] A queda de energia de Jake. Você não pode entender toda a história sem entender o que acontece com Jake, que é algo que jogamos no final, porque sentimos que merecia um estudo completo do personagem por conta própria.

E talvez haja outros? Lata? quem disse isso khonshusem voz [Marc’s] Presidente? …eu lhe digo, há tantas coisas que quando você voltar e assistir, você vai pensar Bem, existem muitas teorias aqui. Não é um truque – a mente desse cara provavelmente está tão quebrada que nem percebemos a extensão de sua influência.

Foto: Marvel Studios

Eu também quero perguntar sobre Layla – ela tem os poderes do Avatar, mas ao contrário de Mark, ela recusa a escravidão que Khoncho exige. O que torna sua jornada diferente? O que é importante para tornar sua transformação distinta da de Mark?

Primeiro de tudo, ela foi emparelhada com um personagem oposto a ela, e onde [Taweret] Tudo parece feminino e champanhe. é o contrário [what] Lily é, e eu amo opostos. Imagine que Laila ouve a voz de Taweret em sua cabeça, e isso vai deixá-la louca, e ela tenta Convença-a a ficar como avatar E ela pode ou não saber se quer ou não ser um avatar.

Mas quero lhe dizer algo muito importante. Você não sabe em que momento Laila se transformou em uma grande super-heroína no Egito, Oriente Médio e Sudeste Asiático. Para minha filha, quando ela tinha 5 anos, ela sempre quis alisar o cabelo, porque ela nunca tinha se visto em nenhum desenho animado. Hoje, as meninas que se parecem com Lila podem olhar para ela e acreditar que podem ser o que quiserem. Os egípcios fazem o show atrás da câmera e mostram os egípcios na frente da câmera usando música egípcia. As pessoas pensam que podem fazer qualquer coisa. Você sabe, como parte dos países em desenvolvimento do mundo, às vezes eles sentem que o Ocidente é muito superior, como se nossa arte não fosse importante. Como se não fôssemos suficientes para fazer uma oferta dessas. Mas agora eles acham que podem dar um bom show. Agora eles acham que é a música deles que as pessoas amam no programa, o compositor egípcio Hisham Nazih. Então me tornei um orgulho nacional lá, e estou muito orgulhoso disso.