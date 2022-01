Lâmpadas ineficazes antiquadas ainda são encontradas em lojas de dólar

Uma segunda fase das regras de eficiência luminosa deveria entrar em vigor em 2020, o que teria praticamente eliminado todas as lâmpadas incandescentes, incluindo a última geração de halogênios, das prateleiras das lojas. Mas em 2017, a indústria processou e um acordo com o governo Trump abriu caminho para que os padrões fossem revertidos. Em 2019, o governo Trump base bloqueada Projetado para eliminar as lâmpadas incandescentes antigas, chamando-as de desnecessárias e um obstáculo à escolha do consumidor.

Com a medida, o governo atendeu às demandas da indústria e dos defensores do livre mercado que há muito criticam regulamentações de eficiência mais rígidas para eletrodomésticos e bens de consumo, como lâmpadas economizadoras de energia ou Máquinas de lavar louça economizadoras de água, como um abuso do governo.

Trump, ex-presidente, “Uma lâmpada nova é muitas vezes mais cara, e eu odeio dizer isso, não faz você parecer bem.” Sarcástico em uma reunião da Casa Branca em 2019, referindo-se a uma reclamação inicial de que os LEDs emitem luz mais dura, embora os LEDs modernos tenham cores mais quentes. “Estamos trazendo de volta a velha lâmpada”, disse ele mais tarde em um comício em Michigan.

O governo Biden mudou-se para restaurar os padrões. Mas em Carta ao Ministério da Energia No ano passado, o NEMA, o grupo da indústria, pediu regras federais para permitir que as empresas fabriquem e importem lâmpadas ineficazes por pelo menos mais um ano, seguido por mais um ano ou mais para vender estoques. A Signify foi além, pedindo mais tempo para fabricar ou importar lâmpadas desperdiçadas, seguido pela capacidade de vender lâmpadas por um período ainda a ser determinado.

“As leis nacionais tornam muito difícil encontrar mercados alternativos para a venda de produtos recém-restringidos”, escreveu o grupo. “Embora fabricantes ou varejistas possam tentar encontrar outros mercados para esses produtos, é provável que a maior parte do estoque retido precise ser descartada em aterros sanitários”.

É claro que, mesmo que as lâmpadas sejam usadas, elas provavelmente acabarão em aterros sanitários. Questionado sobre isso, o NEMA, o grupo da indústria, disse que qualquer transição abrupta gera temores de um “descarte em massa” de lâmpadas.