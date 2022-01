Deslizamento dos futuros de ações, indicando mais volatilidade do mercado

Os futuros de ações dos EUA estão em baixa, sugerindo que o doloroso início de ano do mercado deve continuar, à medida que os investidores se preparam para a reunião do Federal Reserve e rastreiam as tensões entre o Ocidente e a Rússia sobre os acúmulos militares na fronteira com a Ucrânia.

Os futuros do S&P 500 caíram 0,4% na segunda-feira, depois que o índice de referência resistiu pela terceira vez consecutiva e Maior queda semanal desde março de 2020. Os futuros do Nasdaq 100 focados em tecnologia caíram 0,6%, e os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 0,2%. Os futuros de ações podem ser voláteis e nem sempre indicam onde os índices chegarão no sino de abertura.

Antes do gongo em Nova York, a Tesla, devido ao perfil de ganhos de quarta-feira, perdeu 3,6%. Ações da Moderna e

Pfizer

Também perdeu mais de 3% no pré-marketing, enquanto a empresa de chips perdeu

nvidia

Caiu 2,9%.

No mercado de títulos, o rendimento do Tesouro de 10 anos caiu para 1,728% de 1,477% na sexta-feira. Os rendimentos dispararam este ano à medida que os preços dos títulos caíram, uma liquidação que se espalhou pelos mercados financeiros ao penalizar as apostas especulativas em ações e criptomoedas que decolaram quando o Federal Reserve se apressou para estimular a economia nos primeiros dias da pandemia.

As perdas continuaram na segunda-feira. O Bitcoin estava sendo negociado a cerca de US$ 33.623, queda de 8,4% em relação ao nível das 17h ET de sexta-feira. O ETF Ark Innovation de Cathie Wood, grande vencedor em 2020, caiu 1,9% nas negociações pré-mercado.

O maior fator que impulsiona os rendimentos e os preços das ações é a expectativa de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros várias vezes em 2022 para conter a inflação, que está em seu ritmo mais rápido em 40 anos. O banco central deve se reunir em uma reunião de dois dias na terça-feira. Espera-se que o presidente Jerome Powell indique isso na conclusão da sessão na quarta-feira Taxas devem subir a partir de março.

Lynne Graham Taylor, estrategista-chefe de taxas de juros do Rabobank, disse que o banco central está preocupado que o rápido aumento dos preços ao consumidor se reforce ao alimentar as expectativas de inflação mais alta. “Está falando sobre se estressar demais para superar isso.”

Graham Taylor disse acreditar que a inflação cairá este ano e que o Fed não aumentará as taxas de juros tantas vezes quanto o mercado espera, reduzindo os rendimentos dos títulos do governo de 10 anos.

Analistas disseram que os temores de uma possível invasão russa da Ucrânia também pesaram nos mercados no início da semana. No domingo, o Ministério das Relações Exteriores emitiu instruções às famílias dos diplomatas americanos na Ucrânia para deixar o país, enquanto o Ministério das Relações Exteriores instruiu A Casa Branca está considerando enviar vários milhares de soldados para a Europa.

Sebastian Galle, estrategista-chefe macroeconômico da Nordea Asset Management, disse que conflitos e possíveis consequências – incluindo o fechamento do sistema financeiro dos EUA para bancos russos – afetarão os mercados de maneiras imprevisíveis. “Quanto mais perto você chega do penhasco, mais estressado você fica [the market] É “, disse o Sr. Ghaly. “Nós não temos a informação para circular.”

O rublo russo caiu 1,6 por cento para ser negociado a 78,86 por dólar na segunda-feira.

Nos EUA, a temporada de resultados continua, com resultados acumulados de

HalliburtonE

Máquinas de Negócios Internacionais

E

dinâmica do aço

na segunda-feira, Seguido pela General Electric, Microsoft, Apple e Tesla no final da semana. Cerca de um quinto das empresas listadas no S&P 500 forneceram resultados e 82% superaram as expectativas dos analistas de lucro por ação, segundo a FactSet.

O dólar dos EUA no ano passado teve o maior aumento em seu valor desde 2015. Isso é bom para muitos consumidores dos EUA, mas também pode afetar as ações e a economia dos EUA.



Os preços do petróleo, que desafiaram as pressões recentes nos mercados mais amplos ao subir desde meados de dezembro, caíram. Os contratos futuros de petróleo Brent caíram 0,3 por cento, para US$ 87,70 o barril.

Os mercados de ações globais caíram depois que Wall Street caiu. O Stoxx Europe 600 perdeu 2,4%, liderado por ações de viagens, lazer, construção e tecnologia.

UnileverE

No entanto, saltou 6,2% após relatórios sugerindo que O fundo de hedge ativista Trian Fund Management comprou uma participação em uma empresa de alimentos embalados e bens de consumo após o fracasso de sua licitação para comprar parte

GlaxoSmithKline.

Grupo Vodafone

Subiu 4,7% depois que a Reuters informou que a Telecom está em negociações com a Iliad para fundir suas unidades na Itália.

Os mercados asiáticos foram mistos, pois a perspectiva de taxas de juros mais altas nos EUA levou os investidores a reavaliar as avaliações de empresas de tecnologia em rápido crescimento. O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,2%, o Shanghai Composite está estável e o Nikkei 225 do Japão subiu 0,2%.

As ações chinesas de internet estão sob pressão. As ações do Alibaba Group e da JD.com, listadas em Hong Kong, caíram 6,3% e 5,6%, respectivamente.

No entanto, Frank Benzemra, chefe de estratégia de ações asiáticas do Société Générale, disse que os investidores estão voltando ao problemático setor de internet chinês, estimulados por avaliações relativamente baixas e pelo ambiente regulatório em mudança. “Parece haver alguma estabilidade na estrutura regulatória. As notícias recentes não foram de todo ruins para o setor de internet chinês.

A perspectiva de taxas de juros mais altas nos EUA continua pesando nos mercados globais.

escrever para Rebecca Feng em rebecca.feng@wsj.com e Joe Wallace em joe.wallace@wsj.com